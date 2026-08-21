Bensin Makin Mahal, 7 Motor Matic Ini Bisa Irit Pengeluaran BBM Kamu

Yamaha NMax Turbo memiliki berbagai fitur untuk mendukung perjalanan jarak jauh. (Dok/JawaPos.com)
JawaPos.com - Harga bahan bakar minyak (BBM) yang makin mahal menjadi salah satu biaya yang perlu diperhitungkan ketika kamu menggunakan sepeda motor setiap hari.
Namun, tidak perlu terlalu pusing soal harga BBM bila kamu memiliki salah satu dari 7 motor ini.
Apalagi buat kamu yang memiliki jarak tempuh cukup jauh dari rumah ke tempat kerja atau sering bepergian, pengeluaran untuk mengisi bensin bisa terasa semakin besar bila menggunakan motor pada umumnya.
Secara umum, konsumsi BBM menjadi salah satu pertimbangan penting sebelum membeli motor.
Sejumlah model dikenal memiliki efisiensi bahan bakar yang cukup baik sehingga bisa membantu menekan frekuensi pengisian bensin.
Berikut beberapa motor yang bisa kamu pertimbangkan jika ingin lebih hemat BBM.
Honda BeAT menjadi salah satu motor matic yang dikenal memiliki konsumsi bahan bakar cukup efisien.
Mengandalkan mesin 110 cc, motor ini dirancang untuk mobilitas perkotaan dengan bobot yang relatif ringan.
Kombinasi mesin kecil dan bobot tersebut membuat kebutuhan BBM BeAT relatif rendah untuk penggunaan harian.
Buat kamu yang setiap hari harus melewati kemacetan atau menempuh perjalanan dari rumah ke kantor, BeAT bisa menjadi pilihan yang ekonomis.
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Jawa Pos
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