Nggak Perlu Motor Ratusan Juta, Ini Motor dengan Layar TFT Termurah

JawaPos.com - Layar TFT (Thin-Film Transistor) kini mulai menjadi salah satu fitur yang membuat panel instrumen sepeda motor terlihat lebih modern. Berbeda dari panel digital biasa, layar TFT dapat menyajikan informasi dengan tampilan yang lebih kaya dan pada model tertentu bisa terintegrasi dengan fitur konektivitas hingga navigasi.

Menariknya, kamu tidak harus membeli motor dengan harga ratusan juta rupiah untuk mendapatkan teknologi tersebut. Sejumlah motor yang dijual di Indonesia sudah menawarkan TFT, termasuk di segmen skutik 155 cc.

Lantas, motor apa yang menjadi pilihan paling terjangkau?

1. Yamaha AEROX ALPHA

Yamaha AEROX ALPHA menjadi salah satu motor dengan layar TFT yang paling terjangkau di Indonesia. Yamaha membekali skutik ini dengan TFT Infotainment Display yang terintegrasi dengan sistem Y-Connect pada varian tertentu.

Layar tersebut tidak hanya digunakan untuk menampilkan informasi dasar kendaraan. Pengendara juga bisa mendapatkan sejumlah informasi tambahan, termasuk notifikasi telepon dan pesan, informasi cuaca, hingga navigasi Turn by Turn yang terhubung dengan Google Maps.

Untuk harga, Yamaha saat ini mencantumkan AEROX ALPHA di Indonesia mulai dari sekitar Rp30,4 juta OTR Jakarta. Namun, kamu perlu memperhatikan tipe yang dipilih karena fitur TFT tersedia pada varian tertentu, bukan seluruh jajaran AEROX ALPHA.

2. Yamaha NMAX “TURBO”

Kalau kamu menginginkan skutik dengan layar TFT tetapi membutuhkan bodi yang lebih besar, Yamaha NMAX “TURBO” bisa menjadi pilihan. Motor ini menggunakan TFT Infotainment Display yang menjadi bagian dari pembaruan teknologi pada generasi terbaru NMAX.