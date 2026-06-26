OLX Hadirkan Sub Kategori Mobil Baru, Permudah Konsumen Bandingkan Pilihan Kendaraan

Direktur OLX, Agung Iskandar. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com - OLX memperluas layanan otomotifnya dengan meluncurkan Sub Kategori Mobil Baru, sebuah fitur yang memungkinkan konsumen mencari, membandingkan, dan memilih mobil baru dalam satu platform. Kehadiran fitur ini melengkapi kategori mobil bekas yang sudah ada, sehingga pengguna dapat mengeksplorasi berbagai opsi kendaraan sesuai kebutuhan dan anggaran tanpa harus berpindah platform.
Melalui fitur tersebut, pengguna cukup masuk ke Kategori Mobil, kemudian memilih Sub Kategori Mobil Baru untuk melihat beragam merek dan model yang tersedia. Fitur ini dirancang agar proses pencarian kendaraan menjadi lebih praktis, mulai dari membandingkan spesifikasi hingga menyesuaikan pilihan dengan bujet yang dimiliki.
Peluncuran fitur baru ini berangkat dari perubahan perilaku konsumen dalam mencari kendaraan. Meski minat terhadap iklan mobil bekas mengalami penurunan sekitar 6 persen sepanjang Januari hingga Mei 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, aktivitas pencarian mobil bekas masih tetap tinggi dengan rata-rata mencapai 2,7 juta pencarian setiap bulan. Di sisi lain, semakin banyak calon pembeli yang mempertimbangkan mobil baru dan mobil bekas secara bersamaan sebelum mengambil keputusan.
Direktur OLX, Agung Iskandar, mengatakan, kehadiran fitur baru ini membuktikan bahwa pasar mobil baru dan bekas tidak saling menggerus.
“Dalam memilih kendaraan, konsumen tidak selalu memulai dengan keputusan yang sudah final antara mobil baru atau mobil bekas. Mereka ingin melihat lebih banyak pilihan, membandingkan manfaat dan anggarannya, kemudian menentukan kendaraan yang paling sesuai. Melalui Sub kategori Mobil Baru, OLX ingin membantu konsumen menjalani proses tersebut dengan lebih mudah dalam satu platform,” ujar Agung.
Peluncuran Sub Kategori Mobil Baru dilakukan bertepatan dengan penyelenggaraan GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Selain itu, OLXmobbi kembali hadir sebagai Official Trade-in Partner di GIIAS 2026 yang berlangsung pada 30 Juli–9 Agustus 2026.
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