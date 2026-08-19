Dimensinya Compact, Chery Q Punya Kabin Luas dan Fitur yang Bikin Harian Makin Praktis

Chery Q yang akan dipasarkan di Indonesia. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - Mobil berdimensi compact tidak selalu identik dengan ruang kabin terbatas. Chery Q menjadi salah satu contoh mobil yang dirancang untuk tetap praktis digunakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari.
Di balik dimensinya yang ringkas, Chery Q menawarkan sejumlah fitur yang menunjang kebutuhan pengguna, mulai dari ruang kabin, teknologi smart cockpit, hingga berbagai tempat penyimpanan.
Konsep tersebut membuat Chery Q tidak hanya ditujukan sebagai kendaraan untuk mobilitas perkotaan, tetapi juga dapat mendukung aktivitas seperti bekerja, membawa perlengkapan hobi hingga kebutuhan keluarga.
Salah satu perhatian utama pada mobil berukuran compact adalah pemanfaatan ruang. Chery Q mengoptimalkan area kabin agar tetap terasa lapang dan nyaman untuk penggunaan harian.
Ruang kaki penumpang belakang mencapai 977 mm, sehingga memberikan keleluasaan bagi penumpang saat melakukan perjalanan. Penataan kabin juga dibuat fungsional dengan berbagai ruang penyimpanan.
Pengguna dapat memanfaatkannya untuk menyimpan barang pribadi maupun perlengkapan yang dibutuhkan selama perjalanan.
Bagi pengguna dengan aktivitas padat, konsep ini membuat mobil lebih fleksibel. Mobil dapat digunakan untuk perjalanan menuju kantor, membawa perlengkapan aktivitas, maupun mendukung kebutuhan keluarga.
Kemudahan penggunaan juga menjadi bagian dari pengalaman berkendara Chery Q melalui teknologi smart cockpit. Salah satu fitur yang ditawarkan adalah Q-Talk, yang dirancang untuk membantu interaksi pengguna dengan kendaraan.
Teknologi ini memberikan pengalaman penggunaan fitur kendaraan yang lebih praktis tanpa harus selalu melakukan pengoperasian secara manual.
Selain itu, mobil ini juga dilengkapi setir teleskopik yang memungkinkan posisi setir disesuaikan dengan kebutuhan pengemudi sehingga posisi berkendara dapat dibuat lebih nyaman.
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Jawa Pos
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