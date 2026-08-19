BMW Passato Siap Wakili Indonesia di SEMA Show 2026, Bawa Karya Modifikasi Lokal ke Las Vegas

JawaPos.com - BMW Passato, proyek modifikasi karya builder Indonesia, resmi dilepas menuju SEMA Show 2026 di Las Vegas, Amerika Serikat.

Berangkat pada momentum HUT ke-81 RI, mobil berbasis BMW 320 tahun 2010 ini membawa misi memperkenalkan kemampuan industri modifikasi dan aftermarket Indonesia ke panggung dunia.

National Modificator & Aftermarket Association (NMAA) bersama Ikatan Motor Indonesia (IMI) resmi melepas BMW Passato untuk tampil di SEMA Show 2026 merupakan ajang otomotif dan modifikasi bergengsi. Akan berlangsung pada 3-6 November 2026 di Las Vegas Convention Center, Nevada, Amerika Serikat.

Seremoni pelepasan digelar di Gedung Joang '45, Jakarta, pada 19 Agustus 2026. Pemilihan lokasi tersebut memiliki makna khusus karena Gedung Joang '45 merupakan bagian dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Lokasi tersebut juga menyimpan kendaraan bersejarah yang pernah digunakan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Dari tempat yang memiliki kaitan erat dengan sejarah bangsa itu, BMW Passato diberangkatkan sebagai simbol karya generasi baru Indonesia menuju panggung internasional.

Proyek NMAA-IMI SEMA Project 2026 mengusung tema "From the Spirit of '45 to the Global Stage". Kehadiran BMW Passato di Amerika Serikat menjadi bagian dari upaya memperkenalkan perkembangan industri modifikasi dan aftermarket Indonesia.

BMW 320 Jadi Basis BMW Passato BMW Passato menggunakan basis BMW 320 tahun 2010. Dikembangkan dengan menggabungkan engineering, craftsmanship builder lokal, serta unsur desain yang mengambil inspirasi dari budaya Nusantara.

Konsep digarap oleh Andre Mulyadi, Founder NMAA sekaligus Direktur Modifikasi IMI Pusat, bersama Raindy Igas dari Rain Works. Proyek ini juga melibatkan sejumlah pelaku industri modifikasi dan aftermarket Indonesia.

Beberapa di antaranya adalah Musartwork, Tomi Airbrush, Lamban, Garasi Drift, Racing Fire Killer, 54 Metal Craft, AirBFT, WetGloss, SecretProjex, Demonsta, Sekutomotif, Artmotive Performance, dan Max Performance.