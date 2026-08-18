Nikel Jadi Modal Indonesia Produksi Baterai, Masih Ada Potensi meski LFP kian Menguat

JawaPos.com - Indonesia memiliki modal besar untuk mengembangkan industri baterai kendaraan listrik karena memiliki cadangan nikel yang melimpah.

Komoditas tersebut menjadi salah satu bahan utama baterai lithium-ion berbasis nikel seperti Nickel Manganese Cobalt (NMC), yang masih digunakan pada kendaraan listrik dengan kebutuhan densitas energi tinggi.

Namun, perkembangan teknologi baterai global mulai mengubah peta industri. Baterai Lithium Ferro Phosphate (LFP) yang tidak menggunakan nikel kini semakin banyak digunakan, terutama pada kendaraan listrik produksi Tiongkok.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai masa depan industri nikel Indonesia dan strategi yang perlu disiapkan agar kekayaan sumber daya tersebut dapat menghasilkan nilai tambah lebih besar.

Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menilai pergeseran menuju LFP tidak serta-merta menjadi ancaman besar bagi industri nikel Indonesia. Menurutnya, penggunaan nikel tidak hanya berkaitan dengan industri baterai kendaraan listrik, tetapi juga kebutuhan industri besi dan baja.

"Ya, yang pertama saya ingin jelaskan bahwa nikel itu tidak hanya untuk baterai kendaraan listrik. Nikel itu kan bisa diproduksi dengan dua kelas; kelas 1 atau kelas 2. Yang kelas 1 itu digunakan untuk baterai, yang kelas 2 itu untuk iron and steel, ya besi baja,” kata Fabby kepada JawaPos.com.

Fabby mengatakan sebagian besar produksi nikel Indonesia saat ini justru masih digunakan untuk kebutuhan besi dan baja. Karena itu, perubahan teknologi baterai tidak secara langsung membuat permintaan terhadap nikel Indonesia hilang.