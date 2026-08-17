Semarak HUT Kemerdekaan RI ke-81, Konvoi Ribuan Kendaraan Meriahkan Jalanan

Ilustrasi konvoi kendaraan klasik warnai HUT Kemerdekaan RI ke-81. (Istimewa)
JawaPos.com - Lebih dari 70 ribu kendaraan anggota komunitas mobil, motor, dan sepeda, turut ambil bagian dalam konvoi semarak HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Kegiatan National Drive Thru Day 2026, serentak di 271 restoran cepat saji. Selain aktivitas di area layanan berkendara, kemeriahan juga diperkuat konvoi kendaraan di 10 restoran dengan jumlah peserta mencapai lebih dari 770 orang.
Momentum ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan sepanjang Agustus memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Konsep perayaan tidak hanya menyasar pelanggan, tetapi juga melibatkan komunitas kendaraan yang selama ini menjadi bagian dari aktivitas mobilitas masyarakat.
Besarnya jumlah peserta membuat perayaan kali ini tidak sekadar berlangsung di satu lokasi. Lebih dari 70 ribu kendaraan tercatat berpartisipasi dan mendapatkan Stiker Drive Thru edisi terbaru.
Sementara itu, konvoi menjadi salah satu kegiatan yang paling mencuri perhatian.
Di 10 lokasi, rombongan kendaraan dari berbagai komunitas bergerak bersama dalam suasana perayaan kemerdekaan.
Di McDonald’s Artha Gading, Jakarta, misalnya, penyerahan simbolis Stiker Drive Thru VIP kepada perwakilan komunitas VW Beetle dan PCX menjadi penanda dimulainya konvoi.
Kegiatan tersebut berlangsung dengan dukungan dan pengawalan aparat keamanan sehingga rangkaian perjalanan berjalan tertib.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan
Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan
Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi