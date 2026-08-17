Semarak HUT Kemerdekaan RI ke-81, Konvoi Ribuan Kendaraan Meriahkan Jalanan

JawaPos.com - Lebih dari 70 ribu kendaraan anggota komunitas mobil, motor, dan sepeda, turut ambil bagian dalam konvoi semarak HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Kegiatan National Drive Thru Day 2026, serentak di 271 restoran cepat saji. Selain aktivitas di area layanan berkendara, kemeriahan juga diperkuat konvoi kendaraan di 10 restoran dengan jumlah peserta mencapai lebih dari 770 orang.

Momentum ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan sepanjang Agustus memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Konsep perayaan tidak hanya menyasar pelanggan, tetapi juga melibatkan komunitas kendaraan yang selama ini menjadi bagian dari aktivitas mobilitas masyarakat.

Ribuan kendaraan ikut meramaikan perayaan HUT RI Besarnya jumlah peserta membuat perayaan kali ini tidak sekadar berlangsung di satu lokasi. Lebih dari 70 ribu kendaraan tercatat berpartisipasi dan mendapatkan Stiker Drive Thru edisi terbaru.

Sementara itu, konvoi menjadi salah satu kegiatan yang paling mencuri perhatian.

Di 10 lokasi, rombongan kendaraan dari berbagai komunitas bergerak bersama dalam suasana perayaan kemerdekaan.

Di McDonald’s Artha Gading, Jakarta, misalnya, penyerahan simbolis Stiker Drive Thru VIP kepada perwakilan komunitas VW Beetle dan PCX menjadi penanda dimulainya konvoi.