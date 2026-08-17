Peringatan HUT ke-81 RI, PDI Perjuangan Surabaya Ajak Kader Bantu Korban Bencana NTT

JawaPos.com - DPC PDI Perjuangan Surabaya mengajak seluruh kader untuk ikut membantu korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ajakan tersebut disampaikan dalam upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kantor DPC PDI Perjuangan Surabaya, Jalan Setail, Senin (17/8).

Bendahara DPC PDI Perjuangan Surabaya Agatha Retnosari mengatakan, perayaan kemerdekaan tahun ini sebaiknya tidak dilakukan secara berlebihan.

Sebab, di tengah momentum tersebut masih ada masyarakat NTT yang berjuang bangkit setelah dilanda bencana alam yang menyebabkan 53 orang meninggal dunia.

Menurut Agatha, DPC PDI Perjuangan Surabaya saat ini tengah membahas bentuk bantuan yang akan diberikan agar keterlibatan kader dapat dilakukan secara terorganisir.

“Yang jelas dari Ibu Ketua Umum juga ada instruksi untuk semua kader membantu bencana di NTT. Saat ini kami sedang membahas detailnya supaya seluruh kader bisa ikut terlibat membantu kawan-kawan kita yang ada di NTT,” kata Agatha seusai upacara.

Dia menilai kepedulian terhadap korban bencana merupakan bagian dari semangat gotong royong yang menjadi salah satu nilai perjuangan PDI Perjuangan.

Karena itu, kemerdekaan tidak semestinya hanya dimaknai melalui kegiatan seremonial. Momentum tersebut juga menjadi pengingat agar semangat perjuangan diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan.

Selain mengajak kader membantu korban bencana di NTT, Agatha mengingatkan seluruh kader mengenai jati diri PDI Perjuangan sebagai partai yang berkoalisi dengan rakyat.