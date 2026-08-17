Cakra NX1 Resmi Jadi Motor Listrik Nasional, Sekali Cas Tembus 140 Km Simak Spesifikasinya

Molinas (Motor Listrik Nasional) yang diresmikan Presiden RI Prabowo. (Tangkapan layar Youtube Sekpres)
JawaPos.com - Program Motor Listrik Nasional (Molinas) memasuki babak baru setelah Presiden Prabowo Subianto meresmikannya di Cikarang, Jawa Barat, (13/8) program ini diarahkan untuk membangun ekosistem industri motor listrik nasional, dengan Cakra NX1 menjadi salah satu produk perdana yang mencuri perhatian berkat jarak tempuh hingga 140 kilometer dan teknologi pengisian cepat.
Cakra NX1 Jadi Motor Listrik Nasional Perdana
Peluncuran tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat industri kendaraan listrik di dalam negeri. Konsep Molinas tidak hanya diarahkan untuk menghadirkan satu produk atau merek motor listrik, tetapi membangun rantai industri yang lebih terintegrasi.
Mulai dari proses produksi, komponen, teknologi, hingga dukungan terhadap ekosistem kendaraan listrik menjadi bagian dari program tersebut.
Dalam peluncuran perdana, Cakra NX1 diperkenalkan sebagai motor listrik nasional yang diproduksi oleh PT Ilectra Motor Group, perusahaan yang menaungi merek ALVA.
Secara tampilan, Cakra NX1 memiliki kemiripan dengan ALVA N3 Next Gen. Sejumlah sumber industri menyebut motor listrik nasional tersebut menggunakan basis teknologi dan sejumlah komponen yang memiliki keterkaitan dengan N3 Next Gen.
Dari sisi performa, Cakra NX1 mengandalkan motor listrik berjenis Hub Drive. Motor tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimum hingga 4,5 kW, dengan torsi puncak mencapai 125 Nm. Dengan konfigurasi tersebut, motor listrik nasional ini memiliki kecepatan maksimum sekitar 80 km per jam.
Karakter tersebut membuat Cakra NX1 lebih diarahkan untuk kebutuhan mobilitas perkotaan dan penggunaan harian. Besarnya torsi juga menjadi salah satu modal untuk memberikan respons akselerasi yang cukup kuat ketika digunakan di lalu lintas perkotaan maupun saat menghadapi jalan menanjak.
Baterai 3,3 kWh, Jarak Tempuh 140 Km
Salah satu daya tarik utama Cakra NX1 berada pada sektor baterai. Motor listrik ini menggunakan Next Gen Battery berkapasitas 3,3 kWh. Berdasarkan spesifikasi yang beredar, baterai tersebut mampu membawa motor menempuh jarak hingga sekitar 140 kilometer dalam satu kali pengisian penuh.
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Jawa Pos
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