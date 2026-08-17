Prabowo Pimpin Upacara di Istana Merdeka, Kenakan Beskap dengan Kalungan Melati 

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara Detik-detik Proklamasi HUT ke-81 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8).

Prabowo terlihat mengenakan pakaian beskap berwarna biru dongker dengan peci hitam dan bunga melati yang dikalungkan

Momentum ini merupakan yang kedua kali Prabowo memimpin upacara HUT RI di Istana Merdeka, Jakarta.

"Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia," kata Prabowo saat memimpin upacara.

Dalam kesempatan itu, Prabowo turut mendoakan masyarakat terdampak bencana di Indonesia.

"Serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya," ucapnya.

Upacara HUT ke-81 RI ini turut dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih, mereka terlihat mengenakan baju adat dari berbagai provinsi di Tanah Air.