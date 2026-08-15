Suzuki XL7 Mulai Dikirim ke Konsumen, SPK Tembus 1.300 Unit dalam 16 Hari

JawaPos.com - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) resmi memulai penyerahan Suzuki XL7 terbaru kepada konsumen di Indonesia. Setelah diperkenalkan pada 29 Juli 2026, SUV 7-seater tersebut telah mencatat pemesanan lebih dari 1.300 unit hanya dalam 16 hari.

Penyerahan perdana dilakukan di Pullman Hotel Jakarta pada Sabtu (15/8). Dalam seremoni tersebut, perwakilan Suzuki secara simbolis menyerahkan kunci XL7 terbaru kepada 26 konsumen terpilih dari wilayah Jabodetabek.

Momen ini sekaligus menandai dimulainya distribusi XL7 terbaru secara nasional. Capaian pemesanan tersebut menunjukkan respons positif konsumen terhadap model terbaru XL7.

Suzuki menilai tingginya angka SPK menjadi sinyal awal penerimaan pasar terhadap SUV keluarga tersebut. “Dalam 16 hari sejak diperkenalkan, Suzuki XL7 terbaru telah mencatat total pemesanan (SPK) lebih dari 1.300 unit.

Bagi Suzuki, capaian ini menjadi awal yang berarti sekaligus menunjukkan penerimaan konsumen terhadap XL7 sebagai kendaraan yang dapat mendukung kebutuhan mobilitas keluarga Indonesia,” ujar Donny Saputra, Deputy Managing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS).

Selain menerima unit kendaraan, para pelanggan yang hadir dalam seremoni juga memperoleh cendera mata eksklusif. Rangkaian acara kemudian ditutup dengan pelepasan konsumen untuk melanjutkan perjalanan menuju destinasi masing-masing menggunakan XL7 terbaru.

Sementara itu, sebagai SUV keluarga, Suzuki XL7 terbaru membawa sejumlah pembaruan yang menyasar berbagai bagian kendaraan. Penyegaran diberikan pada desain eksterior, kabin, sistem hiburan, hingga fitur keselamatan.

Berbagai ubahan tersebut semakin memperkuat XL7 sebagai kendaraan yang dirancang untuk menunjang mobilitas sehari-hari sekaligus perjalanan bersama keluarga.

Untuk dapur pacu, XL7 terbaru mengandalkan mesin bensin K15B berkapasitas 1.462 cc. Mesin tersebut tersedia dengan pilihan transmisi manual dan otomatis.