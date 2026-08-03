Mobil Keluarga Makin Sengit, Suzuki XL7 Baru Datang Membawa Senjata yang Sulit Diabaikan

Suzuki XL7 menawarkan pendekatan yang berbeda melalui perpaduan desain SUV yang modern, kabin lapang, fitur yang semakin lengkap, serta efisiensi berkendara. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - Suzuki kembali meramaikan persaingan segmen mobil keluarga di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 dengan meluncurkan Suzuki XL7 terbaru. Penyegaran yang diberikan tidak hanya menyasar tampilan eksterior, tetapi juga meningkatkan kenyamanan kabin, kelengkapan fitur, dan pengalaman berkendara yang menjadi kebutuhan keluarga modern.
Kehadiran model ini sekaligus mempertegas posisi Suzuki di tengah persaingan LSUV bersama sejumlah rival seperti Mitsubishi Xpander Cross, Honda BR-V, Toyota Rush, hingga Daihatsu Terios.
Bagi keluarga Indonesia, ruang kabin menjadi salah satu faktor utama sebelum memutuskan membeli mobil baru. Selain mampu mengangkut tujuh penumpang, kendaraan juga dituntut memiliki ruang kaki yang lega, kapasitas bagasi fleksibel, serta fitur yang membuat perjalanan jauh tetap nyaman.
Melalui XL7 terbaru, Suzuki mencoba menjawab kebutuhan tersebut dengan menghadirkan kombinasi desain SUV yang tangguh, interior lebih modern, dan teknologi yang mendukung mobilitas harian maupun perjalanan antarkota.
Salah satu daya tarik Suzuki XL7 terbaru adalah kabin tiga baris yang dirancang untuk mengakomodasi hingga tujuh penumpang dengan lebih nyaman. Ruang kepala dan ruang kaki pada baris kedua maupun ketiga terasa lega sehingga tetap nyaman ditempati orang dewasa saat perjalanan jarak jauh.
Bukaan pintu yang lebar juga memudahkan akses keluar-masuk penumpang, terutama anak-anak maupun lansia. Sementara itu, konfigurasi kursi yang fleksibel memungkinkan baris ketiga dilipat rata untuk menciptakan ruang bagasi yang lebih besar ketika membawa koper, perlengkapan bayi, hingga perlengkapan liburan keluarga.
Karakter kabin seperti ini menjadi salah satu keunggulan yang banyak dicari konsumen di segmen Low SUV.
Suzuki turut menghadirkan berbagai pembaruan pada sektor interior agar pengalaman berkendara terasa semakin menyenangkan.
Dashboard tampil lebih modern dengan layar infotainment yang mendukung konektivitas smartphone, dipadukan dengan desain ergonomis sehingga seluruh tombol mudah dijangkau pengemudi.
Fitur lain seperti automatic climate control, smart key, engine start-stop button, steering switch control, port USB di beberapa baris kursi, hingga banyak kompartemen penyimpanan membuat aktivitas harian bersama keluarga menjadi lebih praktis.
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