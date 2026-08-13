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Nanda Prayoga
Kamis, 13 Agustus 2026 | 18.32 WIB

Wuling Aira EV Banjir Peminat, 2 Pekan Meluncur Kantongi Lebih dari 3.500 SPK

Aira EV menjadi tulang punggung penjualan Wuling selama GIIAS 2026. (Dony Lesmana/JawaPos.com) - Image

Aira EV menjadi tulang punggung penjualan Wuling selama GIIAS 2026. (Dony Lesmana/JawaPos.com)

JawaPos.com - Wuling Aira EV langsung mencatat respons positif dari pasar otomotif Indonesia.

Baru dua pekan setelah resmi diluncurkan secara nasional, mobil listrik berjenis city car tersebut telah mengumpulkan lebih dari 3.500 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK).

Capaian tersebut menunjukkan tingginya minat konsumen terhadap mobil listrik berukuran kompak yang ditujukan untuk kebutuhan mobilitas perkotaan.

Wuling menilai pencapaian awal Aira EV turut memperlihatkan penerimaan pasar terhadap kendaraan listrik dengan harga dan karakter yang disesuaikan dengan penggunaan sehari-hari.

“Kami mengapresiasi antusiasme masyarakat terhadap Wuling Aira ev yang telah mencatat lebih dari 3.500 SPK hanya dalam dua pekan setelah peluncuran nasional,” jelas Kharismawan Awangga selaku Sales Director Wuling Motors dalam keterangannya, Kamis (13/8).

Aira EV diposisikan Wuling sebagai kendaraan listrik yang menyasar kebutuhan mobilitas di kawasan perkotaan. Mobil tersebut diproduksi di fasilitas Wuling di Cikarang, Jawa Barat, dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mencapai 42,5 persen.

Dari sisi desain, Aira EV mengusung konsep Neo Classic Design pada bagian eksterior. Sementara bagian kabinnya menggunakan konsep Fun Pod Interior Design. Mobil ini juga dibekali layar kontrol berukuran 10,1 inci yang mendukung konektivitas smartphone serta Internet of Vehicle (IoV).

Untuk pengisian daya, Aira EV telah mendukung DC Fast Charging dengan konektor CCS2. Fitur tersebut ditujukan untuk mempersingkat waktu pengisian ketika kendaraan digunakan dalam aktivitas sehari-hari.

Wuling juga menawarkan sejumlah aspek kepraktisan pada Aira EV. Mobil listrik ini memiliki radius putar 4,5 meter, konfigurasi empat pintu, serta kapasitas bagasi yang diklaim mencapai 838 liter.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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