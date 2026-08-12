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Nanda Prayoga
Kamis, 13 Agustus 2026 | 00.49 WIB

Geely Group Catat 3.033 SPK di GIIAS 2026, Naik Tiga Kali Lipat dari Tahun Lalu

Geely EX2. (Dok. Geely) - Image

Geely EX2. (Dok. Geely)

JawaPos.com - Geely Group berhasil mencuri perhatian di GIIAS 2026 dengan mencatat 3.033 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK), melonjak lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Lonjakan tersebut sekaligus menegaskan semakin kuatnya minat konsumen Indonesia terhadap kendaraan Geely, dengan mobil listrik Geely EX2 menjadi bintang utama setelah menyumbang sekitar 70 persen dari total pemesanan selama pameran.

Peningkatan tersebut menunjukkan semakin kuatnya respons konsumen Indonesia terhadap produk yang ditawarkan Geely Group.

Tak hanya mengandalkan penjualan, antusiasme pengunjung juga terlihat dari lebih dari 2.000 sesi test drive yang berlangsung selama pameran.

“Tahun ini, kami mencatatkan total 3.033 SPK dan lebih dari 2.000 sesi test drive. Berdasarkan feedback dari konsumen, pengalaman berkendara menjadi salah satu faktor penting dalam keputusan pembelian mereka, terutama setelah merasakan langsung build quality dan karakter berkendara yang kami tawarkan,” ujar Constantinus Herlijoso, Sales and Channel Development Director Geely Auto Indonesia dalam keterangannya, Rabu (12/8).

Dari total pemesanan tersebut, Geely EX2 menjadi model dengan kontribusi terbesar. Mobil listrik tersebut menyumbang sekitar 70 persen dari keseluruhan SPK Geely Group selama GIIAS 2026.

Dengan kontribusi tersebut, Geely EX2 menjadi produk yang paling banyak diminati konsumen selama pameran. Secara keseluruhan, lebih dari 6.500 konsumen disebut telah memilih model tersebut.

Geely EX2 sendiri merupakan mobil listrik yang mengedepankan efisiensi, kepraktisan, serta teknologi untuk kebutuhan mobilitas sehari-hari. Model ini dipasarkan dengan harga mulai Rp239,9 juta.

Untuk mendukung kepemilikan, Geely juga memberikan sejumlah keuntungan kepada konsumen, termasuk wall charger beserta instalasi dasar dan portable charger.

Antusiasme terhadap EX2 turut terlihat dari aktivitas test drive. Model tersebut menjadi kendaraan yang paling banyak dicoba pengunjung booth Geely Group selama GIIAS 2026.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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