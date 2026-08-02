Bingung Pilih Wuling Aira ev Standard Range atau Long Range? Ini Perbedaan Fitur dan Jarak Tempuhnya

JawaPos.com - Wuling Aira ev menjadi salah satu mobil listrik baru yang mencuri perhatian di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Mengusung slogan "Fun Everyday, For Everyone", city car listrik ini tersedia dalam dua pilihan, Standard Range dan Long Range. Lalu, apa saja perbedaan keduanya dan varian mana yang paling sesuai dengan kebutuhan?



Wuling menghadirkan Aira ev dalam dua varian untuk menjangkau kebutuhan mobilitas yang berbeda. Meski memiliki desain dan dimensi yang sama, perbedaan utama terletak pada kapasitas baterai, jarak tempuh, serta kelengkapan fitur.



Menurut Product Planning Wuling Motors, Aji Ibrahim, kehadiran dua varian tersebut memberikan keleluasaan bagi konsumen dalam memilih mobil listrik sesuai aktivitas dan anggaran.



“Kami memahami bahwa setiap konsumen memiliki kebutuhan mobilitas yang berbeda. Oleh karena itu, Wuling menghadirkan Aira ev dalam dua pilihan varian, yaitu Standard Range dan Long Range, sehingga pelanggan memiliki fleksibilitas untuk memilih kendaraan listrik yang sesuai dengan preferensi, kebutuhan fitur, maupun pilihan jarak tempuh yang diinginkan,” ujarnya.

Dimensi Tetap Sama Baik Standard Range maupun Long Range menggunakan dimensi bodi yang identik, yakni panjang 3.268 mm, lebar 1.550 mm, dan tinggi 1.575 mm.



Keduanya juga dibekali wheelbase 2.190 mm, radius putar 4,5 meter, suspensi depan McPherson Strut, serta suspensi belakang 3-Link Coil Spring yang dirancang untuk memberikan kenyamanan saat digunakan di jalan perkotaan.

Interior bagian baris pertama Wuling Aira EV tipe standart. (Dony/JawaPos.com)

Perbedaan Utama Ada di Baterai dan Jarak Tempuh

Varian Standard Range menggunakan baterai berkapasitas 16,2 kWh dengan jarak tempuh hingga 205 kilometer berdasarkan pengujian CLTC.



Sementara itu, Long Range mengusung baterai yang lebih besar, yakni 25,1 kWh, sehingga mampu menempuh hingga 301 kilometer dalam sekali pengisian daya.



Menariknya, kedua varian sama-sama telah mendukung DC Fast Charging, yang memungkinkan pengisian baterai dari kondisi rendah hingga sekitar 80 persen dalam waktu sekitar 35 menit.

Interior baris pertama Wuling Aira EV tipe Long Range. (Dony/JawaPos.com)

Fitur Long Range Lebih Lengkap Dari sisi fitur, Standard Range telah dilengkapi Internet of Vehicle (IoV), Dual SRS Airbags, ABS + EBD, serta Multi Information Display 7 inci. Sementara Long Range menawarkan fitur yang lebih lengkap, antara lain: Layar sentuh 10,1 inci dengan konektivitas smartphone, Electric Parking Brake (EPB) dengan Auto Hold, Hill Hold Control (HHC), Electronic Stability Control (ESC), Kamera parkir belakang serta Smart Entry dan Smart Start.



Tambahan fitur tersebut memberikan kenyamanan sekaligus meningkatkan aspek keselamatan saat berkendara.