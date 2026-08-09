Gaikindo Optimistis dengan Tren Positif GIIAS 2026

JawaPos.com - Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi Gaikindo Anton Kumonty menyatakan optimistis dengan tren positif penyelenggaraan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 terus berlanjut hingga hari terakhir pameran pada Minggu (9/8).

“Melihat animo pengunjung hingga Sabtu sore hari ini, Gaikindo yakin pencatatan jumlah pengunjung tahun ini akan melampaui tahun lalu. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa antusiasme masyarakat terhadap perkembangan dunia otomotif terus meningkat dari tahun ke tahun,” ujar Anton dalam acara “Exhibtor Night GIIAS 2026” di ICE BSD, Tangerang, pada Sabtu (8/8) malam.

Menjelang hari terakhir penyelenggaraan GIIAS 2026 di ICE BSD yang akan berlangsung hingga Minggu (9/8), Anton mengatakan Gaikindo tetap memastikan pada keamanan, kenyamanan, dan pengalaman terbaik bagi seluruh pengunjung selama berada di area pameran.

Gaikindo berharap seluruh rangkaian pameran GIIAS 2026 memberikan manfaat serta pengalaman terbaik bagi seluruh peserta dan pengunjung. Adapun pameran GIIAS 2026 yang dibuka pada tanggal 30 Juli 2026 itu kembali menjadi pusat perhatian publik, khususnya para pencinta otomotif di tanah air.

Dalam hal ini, GIIAS 2026 kehadiran lebih dari 65 merek otomotif global yang terdiri atas 43 merek kendaraan penumpang, 7 merek kendaraan komersial, 5 karoseri, dan 13 merek sepeda motor, serta didukung lebih dari 150 merek industri pendukung.

“Pameran menjadi bukti nyata kuatnya komitmen dan sinergi dalam memajukan industri otomotif nasional,” kata Anton.

Tahun ini, lanjut Anton, GIIAS juga semakin istimewa dengan hadirnya 10 merek kendaraan baru yang untuk pertama kalinya ikut serta. Hal itu dinilainya membuktikan bahwa daya tarik GIIAS sebagai platform otomotif berskala internasional semakin kokoh dan terus menjadi ajang strategis bagi seluruh pelaku industri.