Wuling Catatkan 3.290 SPK selama GIIAS 2026, Aira EV Paling Banuak Dipesan

JawaPos.com - Wuling mencatatkan penjualan sebanyak 3.290 surat pemesanan kendaraan (SPK) sepanjang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Aira EV menjadi tulang punggung sales Wuling selama event tahunan tersebut. Dari total 3.290 SPK tersebut, Aira EV menyumbang 2.238 unit atau sekitar 68 persen. Kontribusi tersebut terdiri atas 165 unit varian Standard Range dan 2.073 unit Long Range.

“Pencapaian yang kami raih menunjukkan respons positif konsumen terhadap lini kendaraan yang kami hadirkan, khususnya Aira ev yang secara resmi diperkenalkan dalam pameran ini. Kami berharap kehadiran Aira ev dapat semakin memberikan pilihan mobilitas listrik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia,” kata Sales Director Wuling Motors, Kharismawan Awangga dalam keterangan resminya, Senin.

Tidak hanya dari sisi pemesanan, Aira EV juga menjadi model yang paling banyak diuji pengunjung. Dari total 2.203 aktivitas test drive Wuling, sebanyak 1.648 pengujian dilakukan terhadap Aira EV.

Jumlah tersebut jauh melampaui Darion EV yang mencatat 242 kali test drive dan Eksion EV sebanyak 156 kali. Sementara itu, Eksion PHEV dan Darion PHEV masing-masing mencatat 95 dan 62 kali pengujian.

Dengan demikian, Aira EV menyumbang sekitar 75 persen dari seluruh aktivitas test drive Wuling selama GIIAS 2026.

Tingginya angka tersebut memperlihatkan bahwa minat terhadap Aira ev tidak hanya tercermin dalam pemesanan, tetapi juga pada ketertarikan pengunjung untuk mencoba langsung kendaraan.