Daihatsu Kantongi 591 SPK di GIIAS 2026, Sigra Jadi Model Terlaris

Daihatsu Sigra Facelift dipamerkan di GIIAS 2026. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Daihatsu mencatat hasil positif dari keikutsertaannya dalam ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.
Selama pameran yang berlangsung pada 30 Juli hingga 9 Agustus 2026 di ICE BSD, Tangerang, Daihatsu berhasil membukukan 591 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK).
Capaian tersebut meningkat dibandingkan partisipasi Daihatsu pada GIIAS tahun sebelumnya. Penjualan yang diraih menunjukkan tingginya minat pengunjung terhadap lini kendaraan Daihatsu, baik untuk kebutuhan mobilitas keluarga maupun kendaraan yang menunjang kegiatan usaha.
Dari total 591 SPK, Daihatsu Sigra menjadi model dengan kontribusi terbesar. Mobil keluarga tersebut mencatat 122 unit atau sekitar 21 persen dari keseluruhan pemesanan selama pameran.
Posisi berikutnya ditempati Gran Max Van dengan 102 unit atau sekitar 17 persen. Sementara itu, Gran Max Pick Up membukukan 84 unit yang menyumbang sekitar 14 persen dari total SPK Daihatsu.
Adapun 283 SPK lainnya atau sekitar 48 persen berasal dari sejumlah model Daihatsu lainnya, yakni Terios, Ayla, Xenia, Rocky, Luxio, dan Sirion. Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa permintaan terhadap produk Daihatsu cukup beragam, mulai dari kendaraan penumpang hingga kendaraan komersial.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pengunjung GIIAS 2026 yang telah memilih Daihatsu sebagai sahabat mobilitasnya. Kombinasi capaian penjualan Daihatsu antara mobil penumpang dan komersial ini menunjukkan bahwa kendaraan Daihatsu terus relevan dalam memenuhi beragam kebutuhan, mulai dari mobilitas keluarga hingga mendukung aktivitas usaha,” ujar Budi Setiawan, Chief Operation Officer PT Astra International Tbk. Daihatsu Sales Operation dalam keterangannya, Selasa (11/8).
Selain mencatatkan penjualan, Daihatsu juga memperoleh sejumlah penghargaan selama GIIAS 2026. Salah satunya melalui mobil konsep Daihatsu K-Vision yang mendapatkan penghargaan Special Concept Car.
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