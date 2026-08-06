Promo Mitsubishi GIIAS 2026: Mitsubishi New Xforce HEV, Xpander hingga Pajero Sport Banjir Diskon

JawaPos.com - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) memanfaatkan ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 untuk menghadirkan berbagai program kepemilikan kendaraan dan layanan purna jual yang memberikan nilai tambah bagi konsumen.

Tidak hanya memperkenalkan lini produk terbaru, Mitsubishi Motors juga menawarkan beragam promo pembelian, pembiayaan ringan, hingga layanan aftersales yang dirancang membuat biaya kepemilikan kendaraan menjadi lebih efisien.

Strategi tersebut sekaligus menjadi upaya MMKSI memperkuat daya saing di pasar otomotif nasional, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memiliki kendaraan Mitsubishi Motors dengan skema pembelian yang lebih fleksibel.

Director of Sales & Marketing PT MMKSI Yoshio Igarashi mengatakan GIIAS merupakan momentum penting bagi Mitsubishi Motors untuk semakin dekat dengan konsumen Indonesia.

"GIIAS merupakan momentum penting bagi kami untuk semakin mendekatkan Mitsubishi Motors kepada masyarakat Indonesia. Selain menghadirkan lini produk terbaru, kami juga ingin memberikan nilai tambah melalui berbagai program penjualan dan layanan purna jual agar pelanggan dapat memiliki kendaraan Mitsubishi Motors dengan lebih mudah dan nyaman," ujar Igarashi.

Mitsubishi New Xforce HEV Dapat Harga Peluncuran Spesial Bagi konsumen yang ingin memiliki Mitsubishi New Xforce, termasuk varian Mitsubishi New Xforce HEV, MMKSI menghadirkan berbagai program penjualan menarik selama GIIAS 2026. Salah satunya adalah penawaran harga peluncuran spesial yang hanya berlaku selama pameran berlangsung.

Selain itu, tersedia beragam pilihan pembiayaan, mulai dari program Smart Cash dengan bunga 0 persen hingga dua tahun, uang muka ringan, bunga kompetitif, hingga skema balloon payment yang memberikan fleksibilitas lebih besar dalam mengatur cicilan.

Program tersebut menjadi salah satu daya tarik utama setelah Mitsubishi Motors resmi memperkenalkan Mitsubishi New Xforce HEV sebagai mobil hybrid pertama yang diproduksi secara lokal di Indonesia.

Promo Menarik untuk Mitsubishi Xpander dan Mitsubishi Xpander Cross Tak hanya Mitsubishi New Xforce, MMKSI juga menghadirkan berbagai keuntungan bagi konsumen yang ingin membawa pulang Mitsubishi Xpander maupun Mitsubishi Xpander Cross. Selama GIIAS 2026, tersedia program Lucky Dip hingga Rp10 juta, pilihan pembiayaan dengan uang muka mulai 10 persen, bunga 0 persen hingga tiga tahun, serta paket pembiayaan hemat selama satu tahun.