5 Motor Paling Hemat Bensin, dari Honda BeAT hingga Yamaha Mio

Honda BeAt menjadi favorit banyak orang karena harganya yang terjangkau dan konsumsi BBM-nya yang irit. (Dok/JawaPos. com)
JawaPos.com - Konsumsi BBM menjadi salah satu hal penting yang menjadi pertimbangan sebelum membeli motor.
Apalagi kalau motor dipakai untuk bekerja, kuliah, mengantar keluarga, hingga perjalanan jarak jauh. Semakin irit konsumsi bensinnya, semakin kecil pula pengeluaran yang harus disiapkan setiap bulan.
Saat ini, banyak motor di Indonesia yang menawarkan mesin dengan efisiensi bahan bakar cukup baik. Beberapa di antaranya bahkan mampu menempuh jarak puluhan kilometer hanya dengan satu liter bensin, tergantung kondisi jalan, gaya berkendara, beban, serta perawatan motor.
Berikut lima model motor yang dikenal memiliki konsumsi bahan bakar yang cukup irit dan cocok untuk kamu yang ingin menekan biaya harian!
Honda BeAT menjadi salah satu pilihan yang menarik buat kamu yang mencari motor matik dengan konsumsi bensin irit. Motor ini menggunakan mesin 110 cc yang dirancang untuk kebutuhan mobilitas sehari-hari, terutama perjalanan di dalam kota.
Bobotnya yang relatif ringan juga membuat Honda BeAT mudah dikendalikan dan tidak membutuhkan tenaga besar saat digunakan. Dengan gaya berkendara yang santai dan perawatan rutin, motor ini bisa menjadi pilihan praktis untuk kamu yang setiap hari harus menempuh perjalanan ke kantor, kampus, atau berbagai tempat lainnya.
Selain konsumsi bahan bakarnya yang dikenal ekonomis, dimensinya yang kompak membuat BeAT cukup lincah ketika digunakan melewati jalan perkotaan yang padat.
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