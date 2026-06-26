Honda BeAT Tampil dengan Warna dan Striping Baru, Ini Daftar Perubahannya

Warna baru honda Beat. (Kolase/Dony)
JawaPos.com - PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan penyegaran pada Honda BeAT melalui pilihan warna dan desain striping terbaru.
Pembaruan ini difokuskan pada tampilan agar tetap mengikuti tren tanpa mengubah spesifikasi maupun fitur utama skutik tersebut.
Pada Honda BeAT tipe CBS, tersedia warna baru Glossy Blue Black yang memadukan warna biru dan hitam. Varian ini melengkapi pilihan Glossy Black dan Glossy Red Black yang juga mendapat desain striping baru.
Untuk tipe ISS, AHM menghadirkan warna Glossy Red Blue dengan kombinasi merah dan biru. Sementara warna Glossy Metallic Black kini digantikan Matte Black yang memberikan tampilan lebih elegan. Desain grafis pada tipe ini juga diperbarui agar terlihat lebih segar.
Di varian Deluxe Smart Key, perubahan hanya terdapat pada emblem beraksen silver di warna Matte Black, sedangkan pilihan Matte Brown dan Matte Blue tetap dipertahankan.
Sementara itu, Honda BeAT Street memperoleh pilihan warna baru Glossy Gray yang melengkapi varian Matte Black dan Matte Brown. Striping baru juga hadir untuk memperkuat karakter bergaya urban.
Marketing Director AHM, Octavianus Dwi, mengatakan "Penyegaran dilakukan agar Honda BeAT tetap relevan dengan tren dan kebutuhan konsumen, sekaligus memberikan lebih banyak pilihan tampilan bagi pengguna,".
Selain perubahan pada eksterior, Honda BeAT tetap mempertahankan fitur yang sudah ada. Beberapa di antaranya lampu depan LED, panel meter digital, Secure Key Shutter, Anti Theft Alarm, Smart Key pada tipe Deluxe, Combi Brake System (CBS), Side Stand Switch, Parking Brake Lock, Power Charger, Battery Indicator, ACG Starter, serta Idling Stop System (ISS) pada varian tertentu.
Dari sisi performa, seluruh Honda BeAT Series masih menggunakan mesin 110 cc SOHC eSP berteknologi PGM-FI yang menghasilkan tenaga 6,6 kW pada 7.500 rpm dan torsi 9,2 Nm pada 6.000 rpm.
Berikut harga Honda BeAT terbaru (OTR Jakarta):
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