Daftar Motor Bekas Rp15 Jutaan Paling Laris di Marketplace, Simak Daftarnya

Ilustrasi deretan motor bekas yang dijual.
JawaPos.com - Motor bekas dengan harga Rp15 jutaan masih menjadi segmen paling “panas” di berbagai marketplace Indonesia. Di rentang harga ini, konsumen mendapatkan kombinasi ideal antara harga terjangkau, kondisi unit yang masih layak, serta biaya perawatan yang relatif ringan.
Berdasarkan pantauan listing marketplace, model skutik masih mendominasi pencarian. Nama-nama seperti Honda BeAT, Honda Vario 125, hingga Yamaha Aerox 155 menjadi yang paling sering muncul dan diminati.
1. Honda BeAT, Motor Bekas Rp15 Jutaan Paling Aman
Di pasar motor bekas, Honda BeAT masih menjadi pilihan paling rasional. Unit tahun muda seperti 2019–2021 umumnya bermain di kisaran Rp12 juta hingga Rp14 jutaan.
Alasan BeAT paling laris karena konsumsi BBM sangat irit, biaya servis murah, suku cadang melimpah dan cocok untuk harian dan pemula. Dengan reputasi tersebut, BeAT sering disebut sebagai “motor sejuta umat” yang paling aman dibeli dalam kondisi bekas.
2. Honda Vario 125, Pilihan Paling Seimbang
Bagi yang ingin naik kelas, Honda Vario 125 jadi opsi paling menarik di harga Rp15 jutaan. Beberapa unit tahun lebih muda sudah mulai mendekati rentang ini, sementara tahun lama bahkan lebih murah.
Kelebihan Vario 125 karena motor ini mempunyai mesin lebih bertenaga dari BeAT, desain tetap modern, bagasi lebih besar dan nyaman untuk perjalanan harian. Vario 125 cocok untuk pengguna yang menginginkan keseimbangan antara performa, fitur, dan efisiensi.
3. Yamaha Aerox 155, Motor Bekas Rp15 Jutaan Paling Sporty
Untuk pencari performa, Yamaha Aerox 155 menjadi opsi yang mulai masuk di kisaran Rp15 jutaan, terutama untuk tahun 2018–2019.
Alasan Aerox banyak diburu karena dibekali dengan mesin 155cc lebih responsif, desain sporty dan agresif, fitur lebih modern dan cocok untuk anak muda. Namun, pembeli harus lebih teliti karena motor ini sering dipakai dengan gaya berkendara agresif.
4. Yamaha NMAX Lama, Masih Bisa Dapat di Rp15 Jutaan?
Yamaha NMAX generasi awal juga masih muncul di marketplace dengan harga mendekati Rp15 jutaan, meski tidak sebanyak model lain.
Daya tarik NMAX ada pada posisi duduk nyaman, cocok untuk jarak jauh dan punya tenaga besar di kelasnya.
Meski begitu, unit di harga ini biasanya sudah berumur atau memiliki kilometre tinggi, sehingga perlu pengecekan ekstra.
