Jetour T1 Resmi Dijual di Indonesia, Tawarkan Pilihan Hybrid dan ICE

JawaPos.com - Resmi meluncur di Indonesia, SUV terbaru ini menawarkan teknologi hybrid cerdas, desain modern, dan fleksibilitas yang cocok untuk mobilitas harian hingga petualangan akhir pekan.

Hadir sebagai Urban Adventure SUV, model terbaru ini menawarkan kombinasi desain tangguh, teknologi modern, kenyamanan premium, serta pilihan mesin bensin (ICE) dan hybrid Intelligent Dual Mode (i-DM).

Kehadiran varian baru ini menjadi langkah strategis Jetour dalam menjawab kebutuhan konsumen Indonesia yang mulai tertarik pada kendaraan elektrifikasi, namun tetap menginginkan fleksibilitas untuk mobilitas harian maupun perjalanan jarak jauh.

President Director PT Jetour Sales Indonesia, Caroline Ling, mengatakan Jetour T1 dirancang untuk mendukung berbagai gaya hidup dan kebutuhan perjalanan konsumen modern.

"Mobil ini memadukan desain tangguh, teknologi hybrid cerdas, kenyamanan premium, performa andal, serta kepraktisan untuk menemani berbagai aktivitas dan perjalanan konsumen Indonesia," ujar Caroline dalam pernyataan resminya, Rabu (3/5).

SUV terbaru ini mengusung filosofi Travel+ yang menjadi strategi global Jetour dalam menghadirkan solusi mobilitas yang lebih cerdas dan relevan dengan kebutuhan pasar.

Seiring meningkatnya minat terhadap kendaraan ramah lingkungan, Jetour melihat masih banyak konsumen yang membutuhkan kendaraan yang tidak hanya efisien, tetapi juga nyaman dan mudah digunakan dalam berbagai kondisi perjalanan.

Marketing Director PT Jetour Sales Indonesia, Moch Ranggy Radiansyah, menjelaskan bahwa Jetour T1 hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui teknologi yang mampu menghadirkan efisiensi sekaligus performa dalam satu kendaraan.

"Konsumen saat ini menginginkan kendaraan yang efisien tanpa mengorbankan kenyamanan dan performa. Jetour T1 hadir untuk memberikan pengalaman berkendara yang seamless, efisien, dan fleksibel untuk berbagai kebutuhan perjalanan," kata Ranggy.