Jetour T1 Catat 800 SPK dalam Sebulan, Varian Hybrid i-DM Jadi Primadona

Marketing Director PT JETOUR Sales Indonesia Moch Ranggy Radiansyah memperkenalkan berbagai fitur pada JETOUR T1 i-DM. (Foto-foto: Dinarsa Kurnbiaawan)
JawaPos.com - Jetour T1 mencatat awal penjualan yang positif di pasar Indonesia. Dalam waktu sekitar satu bulan sejak diluncurkan pada Juni 2026, SUV ini berhasil mengumpulkan 800 surat pemesanan kendaraan (SPK) dari program penawaran khusus untuk 1.000 konsumen pertama.
Mayoritas pemesanan berasal dari Jetour T1 i-DM, varian berteknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) yang menggabungkan tenaga mesin bensin dan motor listrik.
Sementara itu, varian Jetour T1 ICE juga mendapat respons positif berkat kepraktisan dan fleksibilitasnya untuk penggunaan sehari-hari.
Sales Director PT Jetour Sales Indonesia, Michael Budihardja, mengatakan tingginya minat konsumen menunjukkan kepercayaan pasar terhadap teknologi elektrifikasi yang diusung Jetour.
"Mayoritas pemesanan saat ini berasal dari Jetour T1 i-DM. Ini menunjukkan semakin besarnya kepercayaan konsumen terhadap teknologi PHEV. Kami mengajak masyarakat yang ingin mendapatkan harga spesial untuk segera melakukan pemesanan sebelum kuota 1.000 konsumen pertama terpenuhi," ujarnya.
Salah satu daya tarik utama Jetour T1 adalah varian i-DM (Intelligent Dual Mode). Sistem hybrid ini memadukan mesin ACTECO 1.5 TGDI, Dedicated Hybrid Transmission (DHT), dan baterai LFP 18,4 kWh yang mendukung pengisian cepat.
Kombinasi tersebut memungkinkan Jetour T1 i-DM menempuh jarak hingga 100 kilometer dalam mode listrik murni berdasarkan standar WLTC.
Sistem hybrid juga bekerja otomatis untuk menyesuaikan kondisi jalan sehingga menghasilkan konsumsi energi yang lebih efisien tanpa mengurangi performa.
Selain teknologi hybrid, Jetour T1 menawarkan kabin yang senyap berkat 79 titik peredam suara, kaca akustik ganda, serta tingkat kebisingan di bawah 40 dB saat idle.
SUV ini juga dilengkapi fitur modern seperti Dual Zone AC, 24 Hour Parking AC, Nap Mode, ventilasi kabin otomatis, hingga UV Block Glass. Khusus varian i-DM tersedia tambahan Front Passenger Leg Rest untuk meningkatkan kenyamanan penumpang depan.
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia
Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi
Prediksi Skor Prancis vs Maroko: Bandar Taruhan Klaim Les Bleus Menang 90 Menit, Opta Beri Peluang Pasti 60,9 Persen
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!