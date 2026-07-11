Jetour T1 Catat 800 SPK dalam Sebulan, Varian Hybrid i-DM Jadi Primadona

JawaPos.com - Jetour T1 mencatat awal penjualan yang positif di pasar Indonesia. Dalam waktu sekitar satu bulan sejak diluncurkan pada Juni 2026, SUV ini berhasil mengumpulkan 800 surat pemesanan kendaraan (SPK) dari program penawaran khusus untuk 1.000 konsumen pertama.

Mayoritas pemesanan berasal dari Jetour T1 i-DM, varian berteknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) yang menggabungkan tenaga mesin bensin dan motor listrik.

Sementara itu, varian Jetour T1 ICE juga mendapat respons positif berkat kepraktisan dan fleksibilitasnya untuk penggunaan sehari-hari.

Sales Director PT Jetour Sales Indonesia, Michael Budihardja, mengatakan tingginya minat konsumen menunjukkan kepercayaan pasar terhadap teknologi elektrifikasi yang diusung Jetour.

"Mayoritas pemesanan saat ini berasal dari Jetour T1 i-DM. Ini menunjukkan semakin besarnya kepercayaan konsumen terhadap teknologi PHEV. Kami mengajak masyarakat yang ingin mendapatkan harga spesial untuk segera melakukan pemesanan sebelum kuota 1.000 konsumen pertama terpenuhi," ujarnya.

Jetour T1 i-DM Andalkan Teknologi PHEV Salah satu daya tarik utama Jetour T1 adalah varian i-DM (Intelligent Dual Mode). Sistem hybrid ini memadukan mesin ACTECO 1.5 TGDI, Dedicated Hybrid Transmission (DHT), dan baterai LFP 18,4 kWh yang mendukung pengisian cepat.

Kombinasi tersebut memungkinkan Jetour T1 i-DM menempuh jarak hingga 100 kilometer dalam mode listrik murni berdasarkan standar WLTC.

Sistem hybrid juga bekerja otomatis untuk menyesuaikan kondisi jalan sehingga menghasilkan konsumsi energi yang lebih efisien tanpa mengurangi performa.

Kabin Nyaman dan Fitur Lengkap Selain teknologi hybrid, Jetour T1 menawarkan kabin yang senyap berkat 79 titik peredam suara, kaca akustik ganda, serta tingkat kebisingan di bawah 40 dB saat idle.