Bukan China atau Eropa, Omoda O4 Justru Debut Perdana di Indonesia, Ini Alasannya

JawaPos.com - Semakin ketatnya persaingan kendaraan listrik, Omoda dan Jaeco justru mengambil langkah berbeda dengan memilih Indonesia sebagai negara pertama untuk memperkenalkan Omoda O4.

Keputusan ini bukan tanpa alasan. Selain menjadi salah satu pasar otomotif terbesar di Asia Tenggara, Indonesia dinilai memiliki konsumen muda yang adaptif terhadap teknologi digital, sehingga menjadi tempat ideal untuk memperkenalkan mobil listrik berbasis kecerdasan buatan atau AI Car.

Indonesia Dinilai Paling Siap Menyambut Omoda O4 Head of Product Omoda dan Jaeco Indonesia, Ryan Ferdiean Tirto, menjelaskan Indonesia memiliki karakter pasar yang sejalan dengan filosofi Omoda O4. Mayoritas calon konsumennya berasal dari generasi muda yang aktif, kreatif, serta menjadikan teknologi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

"Karakter tersebut menjadi alasan utama Indonesia dipilih sebagai negara pertama yang memperkenalkan OMODA O4 sebelum pasar lainnya," ujar Ryan Ferdien di booth Jaeco di GIIAS 2026, Sabtu (8/8).

Keputusan tersebut juga diperkuat hasil riset internal terhadap 137 responden berusia 20 hingga pertengahan 30 tahun. Hasil survei menunjukkan kelompok ini memiliki mobilitas tinggi, daya beli yang baik, serta cenderung memilih produk yang mengikuti tren namun tetap mengutamakan kualitas dan teknologi.

AI Car yang Dirancang untuk Memudahkan Pengguna Salah satu keunggulan Omoda O4 adalah penyematan teknologi Artificial Intelligence (AI) yang diklaim sebagai "The First AI Car for Everyone".

Teknologi AI tidak hanya berfungsi sebagai fitur hiburan, tetapi juga membantu pengemudi mengoperasikan berbagai fitur kendaraan melalui perintah pintar serta memberikan rekomendasi sesuai kebutuhan selama perjalanan.

Dengan konsep tersebut, Omoda O4 diharapkan mampu menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih praktis, intuitif, dan nyaman bagi pengguna yang telah terbiasa menggunakan perangkat digital.

Desain Terinspirasi Gundam dan Iron Man Selain teknologi AI, Omoda O4 juga tampil berbeda berkat konsep Cyber Mecha Design. Inspirasi desainnya berasal dari karakter robot futuristis seperti Gundam dan Iron Man, yang menghasilkan tampilan agresif dengan garis bodi tegas dan modern.