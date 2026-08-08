Mobil Listrik Nasional i2C Masuk Tahap Prototipe, Target Produksi Massal 2027

JawaPos.com - Proyek mobil listrik nasional Indigenous Indonesian Car (i2C) oleh PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) masuk fase pengembangan lanjutan. Proyek tersebut kini berlanjut ke tahap rekayasa kendaraan dan pembuatan prototipe awal.

Sebelumnya, mobil ini diperkenalkan dalam bentuk clay model di GIIAS 2025. dengan perkembangan terkini, PT TMI menargetkan produksi massal pada 2027–2028.

Presiden Direktur PT TMI Harsusanto mengatakan, pengembangan i2C saat ini diarahkan pada pematangan rancangan kendaraan sekaligus pengerjaan struktur sasis.

Perseroan juga mulai mempersiapkan showcar dan prototipe awal yang nantinya menjadi dasar pengembangan mobil listrik nasional tersebut.

“Sejak TMI menampilkan clay model EV i2C di GIIAS 2025, TMI melanjutkan tahap penyempurnaan modelling dan pengembangan skateboard atau sasis dengan target peluncuran showcar dan prototype awal,” kata Harsusanto kepada wartawan, dikutip Sabtu (8/8).

Dari sisi manufaktur, TMI memilih untuk tidak membangun fasilitas produksi baru demi menekan kebutuhan investasi di tahap awal.

Produksi i2C nantinya akan memanfaatkan pabrik milik perusahaan otomotif lokal yang masih memiliki kapasitas menganggur, dengan sasaran produksi mencapai 50.000 unit dalam tiga tahun pertama.

Target tersebut akan dicapai secara bertahap. TMI memproyeksikan produksi sebanyak 10.000 unit pada tahun pertama, kemudian meningkat menjadi 15.000 unit pada tahun kedua dan mencapai 25.000 unit pada tahun ketiga.

Skema ini disiapkan agar volume produksi dapat mengikuti perkembangan permintaan pasar domestik.