Minggu, 9 Agustus 2026 | 01.15 WIB
Berburu Diskon Mobil di Akhir Pekan GIIAS 2026, Simak Daftar Mereknya
Pengunjung GIIAS 2026 di akhir pekan. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - Ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 tidak hanya menjadi panggung peluncuran mobil baru, tetapi juga menawarkan berbagai promo menarik bagi calon pembeli.
Ajang GIIAS 2026 akan berakhir besok hari Minggu (9/8), sSejumlah agen pemegang merek (APM) menghadirkan diskon besar, uang muka (DP) ringan, bunga kredit rendah hingga 0 persen, cashback, serta bonus aksesori dan paket perawatan kendaraan selama pameran berlangsung.
Besaran promo yang ditawarkan berbeda-beda di setiap merek dan model. Beberapa kendaraan mendapatkan potongan harga puluhan juta rupiah, hingga menawarkan kemudahan pembiayaan melalui tenor panjang, cicilan ringan, hingga program trade-in untuk mempermudah konsumen mengganti kendaraan lama dengan mobil baru.
Selain diskon langsung, sejumlah produsen juga memberikan nilai tambah berupa gratis servis berkala, asuransi, kaca film, hingga hadiah langsung bagi konsumen yang melakukan pemesanan selama GIIAS 2026. Ini menjadi strategi untuk menarik minat masyarakat di tengah persaingan pasar otomotif yang semakin ketat.
Meski demikian, calon pembeli disarankan membandingkan penawaran dari beberapa merek sebelum memutuskan pembelian.
Perhatikan pula syarat dan ketentuan setiap program, termasuk masa berlaku promo, skema pembiayaan, serta bonus yang diberikan agar mendapatkan penawaran paling menguntungkan.
Promo Berbagai Merek Mobil di GIIAS 2026
Sejumlah merek otomotif memanfaatkan GIIAS 2026 untuk menghadirkan promo dan penawaran spesial yang menarik perhatian calon konsumen.
- Hyundai resmi menetapkan harga baru permanen untuk STARGAZER Cartenz mulai Rp241,4 juta. Selain itu, konsumen juga dapat memanfaatkan program pembiayaan dengan uang muka (DP) mulai 7 persen, sehingga kepemilikan kendaraan menjadi lebih terjangkau.
- Daihatsu menghadirkan paket pembiayaan kompetitif melalui bunga kredit mulai 2,99 persen serta program Tebus Hemat dengan keuntungan hingga Rp6,9 juta bagi pelanggan yang melakukan transaksi selama pameran.
- Mazda menawarkan sales deals dengan nilai manfaat hingga Rp100 juta. Khusus pembeli Mazda CX-60 dan CX-80, tersedia kesempatan memperoleh hadiah perjalanan eksklusif ke Hiroshima, Jepang.
- Chery membuka pemesanan Chery Q, mobil listrik kompak terbarunya, dengan harga pre-book mulai Rp239,9 juta, menjadikannya salah satu EV yang menarik di kelas harga Rp200 jutaan.
- JETOUR turut meramaikan GIIAS 2026 melalui peluncuran JETOUR T2 i-DM yang dibanderol Rp688 juta. Konsumen berhak memilih bonus berupa voucher Paint Protection Film (PPF) senilai Rp22 juta atau program bunga 0 persen selama satu tahun.
- GAC Indonesia menawarkan lini kendaraan listrik AION dan HYPTEC dengan harga mulai Rp299 juta. Menariknya, perusahaan juga menjanjikan pengiriman unit maksimal dua hari, memberikan kepastian bagi konsumen yang ingin segera menerima kendaraan.
- Subaru dan Kia menghadirkan edisi terbatas yang dipadukan dengan program undian berhadiah, sehingga memberikan nilai tambah bagi pengunjung yang melakukan pembelian selama pameran.
- LEPAS memperkenalkan LEPAS E4 EV dengan harga Rp339 juta. Selain menawarkan teknologi kendaraan listrik modern, merek ini juga menyuguhkan program Lucky Draw dengan hadiah kartu e-Toll senilai hingga Rp12 juta bagi konsumen yang melakukan transaksi di GIIAS 2026.
- Wuling Motors menawarkan Aira EV: Potongan DP sebesar Rp 4 juta untuk pembelian kredit (DP minimal turun ke kisaran Rp 11,5 juta untuk Standard Range dan Rp 13,5 juta untuk Long Range).
- DFSK yang meluncurkan E5 Plus (PHEV SUV baru): Menawarkan harga spesial peluncuran selama pameran GIIAS 2026 sebesar Rp 479 juta OTR Jakarta (diskon Rp 20 juta dari harga normal Rp 499 juta). Serta Bonus Purna Jual: Gratis perawatan berkala selama 5 tahun atau 100.000 km (jasa, oli, dan filter).
- Mitsubishi Motors (MMKSI) memberikan Program Pembiayaan: DP ringan mulai 10%, paket bunga 0% hingga 3 tahun (tergantung model seperti Xpander/Xpander Cross), serta paket Smart Cash. Serta ada Lucky Dip: Hadiah undian langsung hingga Rp 10 juta untuk pembelian model seperti Xpander, Xpander Cross, hingga SUV baru Destinator dan New Xforce.
- Nissan ada promo DP & Angsuran Ringan (Paket Spesial Pameran) yaitu untuk Nissan Kicks e-POWER: DP mulai dari Rp 6 juta, Nissan Serena HWS: DP mulai dari Rp 10 juta, Nissan Serena e-POWER: Diskon/penawaran DP mulai Rp 40 juta serta Nissan X-Trail e-POWER: DP mulai dari Rp 119 juta.
- Toyota memberikan Cashback & Program Spesial: Promo potongan harga/cashback senilai hingga Rp 10 juta untuk pembelian lini populer seperti Fortuner 4x2 Diesel dan Kijang Innova Diesel. Pembiayaan Fleksibel: Opsi program bunga ringan 0% atau penyesuaian cashback pembiayaan lewat leasing resmi Toyota selama periode pameran.
- Honda di GIIAS 2026 memberikan Keringanan Pembiayaan: DP ringan, bunga spesial 0%, dan cicilan terjangkau mulai dari Rp1 jutaan. Ada Potongan Harga Model Tertentu: Diskon tunai untuk Honda Brio sebesar Rp17 juta. Model Hybrid: Potongan harga Rp5 juta khusus untuk pembelian Honda HR-V e:HEV (sementara CR-V e:HEV tidak ada diskon karena unit inden).
- Geely Coolray (Debut): Paket benefit senilai Rp18,7 juta untuk 300 konsumen pertama (termasuk voucher bensin Rp5 juta, car care package/voucher diskon Rp8 juta, serta pilihan Sporty Package senilai Rp5,7 juta). Sedangkan Geely EX2: Gratis home charger dan instalasi dasar atau opsi cashback Rp3 juta untuk tipe tertentu, serta bonus kaca film.
Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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