Berburu Diskon Mobil di Akhir Pekan GIIAS 2026, Simak Daftar Mereknya

JawaPos.com - Ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 tidak hanya menjadi panggung peluncuran mobil baru, tetapi juga menawarkan berbagai promo menarik bagi calon pembeli.

Ajang GIIAS 2026 akan berakhir besok hari Minggu (9/8), sSejumlah agen pemegang merek (APM) menghadirkan diskon besar, uang muka (DP) ringan, bunga kredit rendah hingga 0 persen, cashback, serta bonus aksesori dan paket perawatan kendaraan selama pameran berlangsung.

Besaran promo yang ditawarkan berbeda-beda di setiap merek dan model. Beberapa kendaraan mendapatkan potongan harga puluhan juta rupiah, hingga menawarkan kemudahan pembiayaan melalui tenor panjang, cicilan ringan, hingga program trade-in untuk mempermudah konsumen mengganti kendaraan lama dengan mobil baru.

Selain diskon langsung, sejumlah produsen juga memberikan nilai tambah berupa gratis servis berkala, asuransi, kaca film, hingga hadiah langsung bagi konsumen yang melakukan pemesanan selama GIIAS 2026. Ini menjadi strategi untuk menarik minat masyarakat di tengah persaingan pasar otomotif yang semakin ketat.

Meski demikian, calon pembeli disarankan membandingkan penawaran dari beberapa merek sebelum memutuskan pembelian.

Perhatikan pula syarat dan ketentuan setiap program, termasuk masa berlaku promo, skema pembiayaan, serta bonus yang diberikan agar mendapatkan penawaran paling menguntungkan.

Promo Berbagai Merek Mobil di GIIAS 2026 Sejumlah merek otomotif memanfaatkan GIIAS 2026 untuk menghadirkan promo dan penawaran spesial yang menarik perhatian calon konsumen.