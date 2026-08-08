Review Dekka DK21: Dashcam Ringkas dengan Kamera 2K, WiFi 6 dan ADAS

JawaPos.com - Dashcam kini menjadi salah satu aksesori wajib bagi pemilik mobil. Selain berfungsi merekam perjalanan, perangkat ini juga dapat menjadi bukti penting saat terjadi kecelakaan atau insiden di jalan.

Salah satu pilihan menarik di kelas menengah adalah Dekka DK21, dashcam dual camera yang menawarkan fitur lengkap dengan harga sekitar Rp2 jutaan. Berikut review singkat terkait cara pemasangan serta fitur yang ada pada DK21.

Desain Simpel, Mudah Dipasang Dari sisi desain, Dekka DK21 tampil minimalis sehingga tidak mengganggu pandangan pengemudi. Kamera depan dipasang di balik kaca depan, sementara kamera belakang ditempatkan di kaca belakang untuk merekam kondisi di belakang kendaraan.

Paket penjualannya juga sudah dilengkapi hardwire kit dan kartu memori, sehingga proses instalasi menjadi lebih praktis.

Ingat! sebelum menempelkan dashkam pada bagian depan jangan lupa melapisi plastik lapisan yang sudah ada dalam paket. Karena perekat yang digunakan pada dashcam bagian depan sangat kuat. Ditakutkan bila Anda akan memindahkan posisi, kaca film yang terpasang akan rusak saat melepas perekatnya.

Dashcam yang terpasng dikaca belakang mobil (Istimewa)

Namun pada pemasangan dashcam bagian belakang perekat yang digunakan bisa dipasang langsung tanpa menggunakan pelapis lagi. Dikarenakan dimensinya lebih kecil dibanding bagian depan.

Hasil Rekaman Lebih Tajam Keunggulan utama Dekka DK21 adalah kemampuan merekam video hingga 2K Quad HD pada kamera depan. Resolusi ini cukup tajam untuk menangkap detail kendaraan maupun situasi di jalan dibanding dashcam Full HD biasa.

Sementara kamera belakang membantu memberikan sudut pandang tambahan ketika terjadi benturan dari belakang.

Saat digunakan pada siang hari, hasil rekamannya terlihat jernih dengan warna yang natural. Pada malam hari, fitur Night Vision masih mampu menjaga detail gambar tetap terlihat sehingga nomor kendaraan di depan masih relatif mudah dikenali dalam kondisi pencahayaan yang memadai.