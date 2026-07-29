Kejutan Mobil Baru di GIIAS 2026, Honda Super-ONE Jadi Sorotan Utama

GIIAS 2026 memamerkan sejumlah mobil baru. (Nanda/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 siap kembali digelar mulai hari ini 29 Juli hingga 9 Agustus 2026 di ICE BSD City, Tangerang Selatan.
Ajang tahunan tersebut akan diikuti lebih dari 65 merek otomotif dunia. Para peserta berasal dari berbagai lini industri, mencakup produsen mobil penumpang, kendaraan niaga, sepeda motor, perusahaan karoseri, hingga ratusan perusahaan yang bergerak di industri pendukung otomotif.
Di segmen kendaraan penumpang, sejumlah merek yang dipastikan hadir antara lain Aletra, Audi, BAIC, BAW, BMW, BYD, Changan, Chery, Citroën, Daihatsu, DFSK, Ford, GAC Aion, Geely, GWM (Great Wall Motor), Honda, Hyundai, Icar, Jaecoo, Jeep, Jetour, Kia, Seres, Lexus, Maxus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, Mitsubishi Motors, Nissan, Mini, Polytron, Subaru, Suzuki, Toyota, VinFast, Volvo, Volkswagen (VW), Wuling, Xpeng, dan Zeekr.
Tak hanya memamerkan teknologi dan inovasi terbaru, GIIAS 2026 juga akan menjadi momen peluncuran berbagai kendaraan anyar dari sejumlah pabrikan.
Sedikitnya terdapat 25 merek yang telah memastikan akan memperkenalkan model baru, melakukan debut perdana, maupun menampilkan kendaraan konsep. Berikut rinciannya.
1. Aletra
Aletra bakal memperlihatkan purwarupa kendaraan terbaru untuk pertama kalinya kepada publik. Model tersebut akan melengkapi jajaran Aletra L8 EV dan SAG Max.
2. BAIC
BAIC dijadwalkan merilis BAIC T1, SUV listrik hasil rebadge Arcfox T1, sekaligus mengumumkan banderol resminya di Indonesia.
3. Changan
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