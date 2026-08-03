Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
Selasa, 4 Agustus 2026 | 05.18 WIB

Gajah Tunggal Unjuk Inovasi di GIIAS 2026, Dari Ban Harian hingga Ban EV Berkecepatan 496 Km/Jam

Salah satu model ban yang diluncurkanb Giti di GIIAS 2026. (Dony/JawaPos.com) - Image

Salah satu model ban yang diluncurkanb Giti di GIIAS 2026. (Dony/JawaPos.com)

 JawaPos.com - PT Gajah Tunggal Tbk kembali ambil bagian dalam GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 sekaligus dimanfaatkan meluncurkan dua produk terbarunya yakni GT Radial Champiro Ultimate dan GitiXcursion. Keduanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengendara harian hingga pecinta petualangan off-road.

Selain memamerkan line up baru, produsen ban terbesar di Asia Tenggara yang menempati area Selasar (Pre-function) Hall 5 dan Hall 6 juga memajang seluruh lini produk Passenger Car Radial (PCR) dari dua merek andalannya, GT Radial dan Giti.

Dua produk terbaru dikembangkan mengikuti kebutuhan mobilitas modern sekaligus tren kendaraan berperforma tinggi.
Varian GitiXcursion merupkan ban Rugged Terrain (R/T) pertama dari Gajah Tunggal yang dirancang bagi pengguna SUV maupun kendaraan double cabin. 

Ban ini menawarkan daya cengkeram optimal di berbagai medan tanpa mengorbankan kenyamanan saat digunakan di jalan raya.

Sementara itu, GT Radial Champiro Ultimate hadir sebagai ban Ultra High Performance (UHP) terbaru untuk penggunaan harian. Produk ini ditujukan bagi pengendara yang mengutamakan stabilitas, grip, respons kemudi, serta presisi saat melaju dalam berbagai kondisi jalan.

Ban EV Pemecah Rekor Dunia Ikut Dipamerkan

Selain meluncurkan produk baru, Gajah Tunggal juga membawa GitiSport e.GTR2 Pro, ban khusus kendaraan listrik berperforma tinggi.
Ban tersebut menjadi sorotan karena digunakan oleh supercar listrik Yangwang U9 Extreme saat mencetak rekor kecepatan hingga 496,22 km/jam. 

Kehadirannya menjadi bukti kemampuan teknologi dan inovasi Gajah Tunggal dalam mengembangkan ban untuk era elektrifikasi kendaraan.

Division Head Marketing PT Gajah Tunggal Tbk, Marcella Dewi, mengatakan GIIAS 2026 menjadi kesempatan untuk memperkenalkan inovasi global merek Giti sekaligus memperkuat posisi GT Radial di pasar Indonesia.

"Kehadiran Champiro Ultimate melengkapi pilihan ban GT Radial agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan karakter berkendara yang semakin beragam," kata Marcella Dewi.

Marcella Dewi dewi menmbahkan bahwa tidak hanya memamerkan produk, booth Gajah Tunggal juga menghadirkan berbagai aktivitas interaktif bagi pengunjung. Salah satunya adalah layanan Personal Tire Expert, di mana pengunjung dapat berkonsultasi langsung dengan spesialis ban untuk mengetahui kondisi serta kelayakan ban kendaraan mereka.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Bukan Sekedar Ganti Wajah, Pikap Legendaris Ini Kini Lebih Nyaman dan Sarat Teknologi - Image
Otomotif

Bukan Sekedar Ganti Wajah, Pikap Legendaris Ini Kini Lebih Nyaman dan Sarat Teknologi

Selasa, 4 Agustus 2026 | 02.48 WIB

Hyundai IONIQ 9 Launching di GIIAS 2026, Harga Rp 1,49 M dengan Jarak Tempuh 734 Km - Image
Otomotif

Hyundai IONIQ 9 Launching di GIIAS 2026, Harga Rp 1,49 M dengan Jarak Tempuh 734 Km

Selasa, 4 Agustus 2026 | 02.03 WIB

Mobil Keluarga Makin Sengit, Suzuki XL7 Baru Datang Membawa Senjata yang Sulit Diabaikan - Image
Otomotif

Mobil Keluarga Makin Sengit, Suzuki XL7 Baru Datang Membawa Senjata yang Sulit Diabaikan

Selasa, 4 Agustus 2026 | 01.11 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga! - Image
1

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!

2

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

3

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!

6

Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad

7

Hasil Babak Pertama Persebaya vs Port FC: Miguel Pereira Cetak Gol Perdana, Skor Masih 1-1

8

Prediksi Persebaya Surabaya vs Port FC: Bruno Moreira Dikabarkan Cedera, Bernardo Tavares Buka Peluang Rotasi Pemain

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore