Gajah Tunggal Unjuk Inovasi di GIIAS 2026, Dari Ban Harian hingga Ban EV Berkecepatan 496 Km/Jam

JawaPos.com - PT Gajah Tunggal Tbk kembali ambil bagian dalam GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 sekaligus dimanfaatkan meluncurkan dua produk terbarunya yakni GT Radial Champiro Ultimate dan GitiXcursion. Keduanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengendara harian hingga pecinta petualangan off-road.

Selain memamerkan line up baru, produsen ban terbesar di Asia Tenggara yang menempati area Selasar (Pre-function) Hall 5 dan Hall 6 juga memajang seluruh lini produk Passenger Car Radial (PCR) dari dua merek andalannya, GT Radial dan Giti.

Dua produk terbaru dikembangkan mengikuti kebutuhan mobilitas modern sekaligus tren kendaraan berperforma tinggi.

Varian GitiXcursion merupkan ban Rugged Terrain (R/T) pertama dari Gajah Tunggal yang dirancang bagi pengguna SUV maupun kendaraan double cabin.

Ban ini menawarkan daya cengkeram optimal di berbagai medan tanpa mengorbankan kenyamanan saat digunakan di jalan raya.

Sementara itu, GT Radial Champiro Ultimate hadir sebagai ban Ultra High Performance (UHP) terbaru untuk penggunaan harian. Produk ini ditujukan bagi pengendara yang mengutamakan stabilitas, grip, respons kemudi, serta presisi saat melaju dalam berbagai kondisi jalan.

Ban EV Pemecah Rekor Dunia Ikut Dipamerkan Selain meluncurkan produk baru, Gajah Tunggal juga membawa GitiSport e.GTR2 Pro, ban khusus kendaraan listrik berperforma tinggi.

Ban tersebut menjadi sorotan karena digunakan oleh supercar listrik Yangwang U9 Extreme saat mencetak rekor kecepatan hingga 496,22 km/jam.

Kehadirannya menjadi bukti kemampuan teknologi dan inovasi Gajah Tunggal dalam mengembangkan ban untuk era elektrifikasi kendaraan.

Division Head Marketing PT Gajah Tunggal Tbk, Marcella Dewi, mengatakan GIIAS 2026 menjadi kesempatan untuk memperkenalkan inovasi global merek Giti sekaligus memperkuat posisi GT Radial di pasar Indonesia.

"Kehadiran Champiro Ultimate melengkapi pilihan ban GT Radial agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan karakter berkendara yang semakin beragam," kata Marcella Dewi.