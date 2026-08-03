Subaru Indonesia Andalkan Komunitas untuk Dongkrak Penjualan

JawaPos.com – Jumlah diler resmi Subaru di Indonesia memang belum sebanyak merek otomotif lain. Hingga kini, Subaru baru mengoperasikan lima diler 3S (Sales, Service, dan Spare Parts). Namun, kondisi tersebut tidak membuat perusahaan mengubah strategi.

Alih-alih fokus memperluas jaringan, Subaru memilih membangun kedekatan dengan konsumen melalui komunitas dan aktivitas berbasis gaya hidup.

Executive General Manager Subaru Indonesia Edward Kencono mengatakan, pendekatan tersebut dinilai lebih efektif untuk memperkenalkan karakter mobil Subaru kepada masyarakat. Sebab, calon konsumen dapat merasakan langsung pengalaman berkendara sekaligus memperoleh cerita dari para pemilik kendaraan.

Salah satu program yang rutin digelar adalah Subaru Morning Riding (SuMoRi). Kegiatan ini mengajak pemilik Subaru datang ke diler pada akhir pekan sambil membawa teman atau kerabat yang belum pernah mencoba mobil Subaru.

"Pada akhir pekan kami mengundang pelanggan ke showroom untuk mengikuti test drive. Program ini kami sebut Subaru Morning Riding atau SuMoRi. Pemilik Subaru boleh mengajak teman-temannya agar bisa merasakan langsung mobil Subaru," ujar Edward saat ditemui di sela GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS).

Melalui kegiatan tersebut, calon konsumen tidak hanya melakukan test drive, tetapi juga dapat berdiskusi langsung dengan pemilik Subaru mengenai pengalaman penggunaan sehari-hari, kenyamanan berkendara, hingga layanan purna jual.

Menurut Edward, rekomendasi dari pengguna dinilai jauh lebih meyakinkan dibandingkan promosi semata.

"Mereka bisa mendengar langsung pengalaman dari teman yang sudah menggunakan Subaru, kemudian kami juga menjelaskan berbagai fitur dan keunggulan produknya," katanya.

Bidik Konsumen di Luar Komunitas Otomotif Selain menggelar aktivitas di showroom, Subaru Indonesia juga mulai memperluas pendekatan melalui berbagai kegiatan luar ruang seperti touring, konvoi, hingga aktivitas yang berkaitan dengan gaya hidup.