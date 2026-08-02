Hino Bikin Pengusaha Logistik Lebih Tenang, Kerusakan Truk Kini Bisa Terdeteksi dalam 5 Menit

JawaPos.com - Downtime menjadi salah satu tantangan terbesar bagi perusahaan transportasi dan logistik. Semakin lama kendaraan berhenti beroperasi akibat kerusakan, semakin besar pula potensi kerugian yang harus ditanggung.

Menjawab kebutuhan tersebut, PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) menghadirkan pembaruan Hino Connect di ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 melalui fitur Diagnostic Trouble Code (DTC) yang mampu memberikan peringatan dini ketika terjadi gangguan pada kendaraan.

Melalui fitur terbaru ini, pemilik armada dapat mengetahui potensi kerusakan kendaraan secara real-time, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat sebelum masalah berkembang menjadi kerusakan yang lebih serius.

Fitur Diagnostic Trouble Code (DTC) memanfaatkan sensor dan Electronic Control Unit (ECU) yang terpasang pada truk Hino berstandar Euro 4. Saat sistem mendeteksi adanya gangguan, notifikasi akan dikirimkan secara otomatis melalui aplikasi web Hino Connect dan email pelanggan dalam waktu maksimal lima menit.

Tidak hanya menampilkan kode kerusakan, sistem juga memberikan informasi mengenai tingkat risiko, status gangguan, indikator lampu peringatan di panel instrumen, hingga rekomendasi langkah awal yang perlu dilakukan pengguna.

Dengan informasi tersebut, perusahaan dapat segera mengambil tindakan sehingga kendaraan tetap beroperasi optimal dan risiko downtime dapat ditekan.

"Kami memahami setiap armada memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran bisnis pelanggan. Melalui fitur DTC pada Hino Connect, pelanggan dapat mengetahui potensi gangguan kendaraan lebih awal sehingga penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Inovasi ini kami hadirkan untuk membantu menjaga produktivitas armada dan meminimalkan downtime," ujar Tomoki Hattori, Marketing Director HMSI.

Pantau Armada Secara Real-Time Selain fitur DTC, Hino Connect telah dilengkapi berbagai layanan telematika yang membantu pengelolaan armada secara digital.

Melalui platform ini, pelanggan dapat memantau posisi kendaraan secara real-time, histori perjalanan, konsumsi bahan bakar, perilaku pengemudi melalui Vehicle Score Card, hingga memperoleh pengingat jadwal servis berkala.