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Rian Alfianto
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 19.59 WIB

Suzuki Fronx SGX Hybrid Kuro Meluncur, Ini Fitur Baru dan Harganya

Peluncuran Suzuki Fronx SGX Hybrid Kuro di arena GIIAS 2026. (Rian/JawaPos.com) - Image

Peluncuran Suzuki Fronx SGX Hybrid Kuro di arena GIIAS 2026. (Rian/JawaPos.com)

JawaPos.com - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) resmi memperkenalkan Suzuki Fronx SGX Hybrid Kuro di ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Varian baru ini menjadi model tertinggi dalam lini Fronx di Indonesia. Membawa pembaruan pada desain serta tambahan fitur keselamatan yang sebelumnya belum tersedia.

Peluncuran tersebut menjadi langkah Suzuki untuk memperluas pilihan SUV kompak bermesin hybrid.

Terutama di tengah meningkatnya minat konsumen terhadap kendaraan yang menggabungkan efisiensi, desain modern, dan fitur keselamatan. Varian ini dilepas dengan harga Rp 333,8 juta (OTR DKI Jakarta).

"Melalui Fronx SGX Hybrid Kuro, kami ingin melengkapi pilihan lain bagi konsumen yang menginginkan karakter SUV Coupe lebih sporty sekaligus memperoleh teknologi keselamatan semakin lengkap untuk mendukung mobilitas sehari-hari," ujar Randy R. Murdoko selalu Marketing & Value Chain Departement Head 4W PT Suzuki Indomobil Sales di arena GIIAS 2026, Sabtu (1/8).

Apa yang Berbeda di Suzuki Fronx SGX Hybrid Kuro?

Perbedaan paling mencolok terletak pada tampilan eksterior dan penambahan fitur keselamatan.

Nama Kuro, yang berarti 'hitam' dalam bahasa Jepang, menjadi identitas baru untuk varian flagship Suzuki Fronx.

Suzuki membekali mobil ini dengan Black Front Grille Garnish yang membuat fascia depan tampil lebih gelap dan tegas.

Sentuhan tersebut memperkuat karakter SUV Coupe yang sporty sekaligus memberikan kesan lebih maskulin dan agresif dibandingkan varian sebelumnya.

Meski perubahan visual ini menjadi daya tarik utama, pembaruan tidak berhenti pada sisi desain.

Editor: Bayu Putra
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