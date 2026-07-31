Rem, Lampu, dan Klakson Bukan Sekadar Pelengkap, Ini Tiga Komponen Mobil yang Paling Menentukan Keselamatan Berkendara

JawaPos.com - Mesin yang bertenaga tidak akan berarti jika sistem pengereman bermasalah, lampu redup, atau klakson tidak berfungsi. Tiga komponen tersebut menjadi perangkat keselamatan dasar yang wajib dipastikan selalu dalam kondisi prima karena berperan besar mencegah kecelakaan dan membantu pengemudi mengantisipasi berbagai situasi di jalan.

Bagi seluruh pengguna mobil, rem, lampu, dan klakson bukan sekadar pelengkap kendaraan. Ketiganya menjadi sistem yang saling mendukung untuk menjaga keselamatan, baik saat berkendara di jalan perkotaan, perjalanan jarak jauh, maupun ketika menghadapi kondisi darurat.

Sistem pengereman menjadi komponen paling vital karena menentukan kemampuan kendaraan mengurangi kecepatan hingga berhenti dengan aman. Kampas rem yang mulai aus atau sistem rem yang tidak bekerja optimal dapat memperpanjang jarak pengereman dan meningkatkan risiko tabrakan, terutama ketika pengemudi harus melakukan pengereman mendadak.

Di sisi lain, lampu utama memiliki fungsi yang tidak kalah penting. Selain membantu pengemudi melihat kondisi jalan saat malam hari atau hujan deras, lampu juga membuat kendaraan lebih mudah terlihat oleh pengguna jalan lain. Visibilitas yang baik menjadi salah satu faktor penting untuk mengurangi potensi kecelakaan, terutama di jalan dengan penerangan minim.

Sementara itu, klakson berfungsi sebagai alat komunikasi antar-pengguna jalan. Penggunaannya memang tidak boleh berlebihan, namun bunyi klakson yang jelas dan berfungsi normal sangat dibutuhkan untuk memberikan peringatan ketika muncul potensi bahaya atau saat diperlukan dalam kondisi tertentu.

Ketiga komponen tersebut bahkan memiliki peran yang jauh lebih penting pada kendaraan layanan darurat seperti ambulans. Dalam kondisi membawa pasien, ambulans harus mampu bermanuver dengan aman, memiliki pencahayaan yang optimal, serta memberikan peringatan kepada pengguna jalan agar memperoleh prioritas melintas.

Atas dasar itu, PT Sumber Berkat meluncurkan 'Bakti Keselamatan Ambulance' di ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Program tersebut menyalurkan bantuan komponen keselamatan untuk 150 armada ambulans yang beroperasi di wilayah Jabodetabek.

Komponen yang disalurkan meliputi kampas rem depan Bendix General Ceramic Technology (GCT), lampu depan Philips Halogen H4 60/55 Premium, serta klakson Flosser Keong Waterproof.

General Manager PT Sumber Berkat, Timmy, mengatakan bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung keselamatan armada ambulans saat menjalankan tugas kemanusiaan.