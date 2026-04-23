Nekat Pakai Klakson Mobil di Motor? Siap-Siap Nyesel, Ini 6 Dampak yang Jarang Disadari!

JawaPos.com - Memodifikasi motor memang jadi cara banyak orang untuk tampil beda, termasuk soal klakson. Tidak sedikit yang tergoda mengganti klakson bawaan motor dengan versi mobil demi suara yang lebih keras dan “nendang”.

Sekilas terlihat sepele, tapi keputusan ini ternyata bisa membawa dampak yang tidak kecil.

Alih-alih meningkatkan fungsi, penggunaan klakson mobil pada motor justru berpotensi merusak berbagai komponen penting.

Mulai dari kelistrikan hingga biaya perawatan yang membengkak, semua bisa terjadi jika kamu memaksakan komponen yang tidak sesuai peruntukannya.

Berikut 6 efek negatif yang perlu kamu tahu sebelum terlanjur memasangnya seperti dirangkum dari laman Astra Motor!

1. Aki Cepat Soak atau Drop

Perbedaan kebutuhan daya antara klakson mobil dan motor sangat jauh. Klakson motor umumnya hanya membutuhkan sekitar 3–7 ampere, sedangkan klakson mobil bisa mencapai 30–70 ampere.

Ketika kamu memaksakan penggunaan klakson mobil, aki motor yang kapasitasnya lebih kecil akan bekerja ekstra keras. Akibatnya, daya cepat terkuras dan umur aki jadi jauh lebih pendek, bahkan bisa rusak dalam hitungan bulan.

2. Merusak Sistem Kelistrikan Motor