BYD Seal Terbakar di Tol Cikampek, Pancing Perdebatan Ramai di Media Sosial

Mobil listrik BYD Seal terbakar di kawasan Gerbang Tol Cikampek Utama pada Jumat (31/7) pagi pukul 07.30 WIB. (Instagram: @ckp.info)
JawaPos.com - Mobil listrik BYD Seal terbakar di Gerbang Tol Cikampek Utama pada Jumat, 31/7 pagi pukul 07.30 WIB. Peristiwa tersrbut memancing perdebatan ramai di media sosial karena bukan kejadian mobil listrik terbakar pertama kali.
Salah satunya diunggah oleh akun Instagram @ckpinfo. Insiden ini menarik perhatian pengguna jalan dan bisa sebabkan kemacetan.
Hingga kini, belum ada informasi resmi tentang penyebab kebakaran BYD Seal. Namun, api telah berhasil dipadamkan, menurut kabar.
Sebelum insiden ini, kebakaran juga pernah terjadi di lokasi pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat. Polisi menduga api berasal dari puntung rokok yang menyulut kebakaran di Area 14 fasilitas produksi mobil listrik tersebut.
Menyikapi hal ini, beberapa netizen bereaksi. Salah satunya user dogo.chick** menegaskan saat ini waktu yang tepat untuk mengkritik mobil-mobil Tiongkok.
“Waw mobil China EV, inilah saat yang tepat untuk menghujat, ada mobil Jepang, malah beli mobil China EV,” ungkapnya.
Meski demikian, ada netizen yang bersikap netral. Dia menyatakan kejadian pada mobil Tiongkok seringkali lebih heboh daripada mobil Jepang.
“Kemarin mobil bensin Jepang meledak di depan sini merek M mobil mewah sampai macet, nggak heboh, tapi kalau merek Tiongkok auto heboh,” jelas @tji***. (*)
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