Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 01.27 WIB

BYD Seal Terbakar di Tol Cikampek, Pancing Perdebatan Ramai di Media Sosial

Mobil listrik BYD Seal terbakar di kawasan Gerbang Tol Cikampek Utama pada Jumat (31/7) pagi pukul 07.30 WIB. (Instagram: @ckp.info) - Image

Mobil listrik BYD Seal terbakar di kawasan Gerbang Tol Cikampek Utama pada Jumat (31/7) pagi pukul 07.30 WIB. (Instagram: @ckp.info)

JawaPos.com - Mobil listrik BYD Seal terbakar di Gerbang Tol Cikampek Utama pada Jumat, 31/7 pagi pukul 07.30 WIB. Peristiwa tersrbut memancing perdebatan ramai di media sosial karena bukan kejadian mobil listrik terbakar pertama kali.

Salah satunya diunggah oleh akun Instagram @ckpinfo. Insiden ini menarik perhatian pengguna jalan dan bisa sebabkan kemacetan.

Hingga kini, belum ada informasi resmi tentang penyebab kebakaran BYD Seal. Namun, api telah berhasil dipadamkan, menurut kabar.

Sebelum insiden ini, kebakaran juga pernah terjadi di lokasi pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat. Polisi menduga api berasal dari puntung rokok yang menyulut kebakaran di Area 14 fasilitas produksi mobil listrik tersebut.

Menyikapi hal ini, beberapa netizen bereaksi. Salah satunya user dogo.chick** menegaskan saat ini waktu yang tepat untuk mengkritik mobil-mobil Tiongkok.

“Waw mobil China EV, inilah saat yang tepat untuk menghujat, ada mobil Jepang, malah beli mobil China EV,” ungkapnya.

Meski demikian, ada netizen yang bersikap netral. Dia menyatakan kejadian pada mobil Tiongkok seringkali lebih heboh daripada mobil Jepang.

“Kemarin mobil bensin Jepang meledak di depan sini merek M mobil mewah sampai macet, nggak heboh, tapi kalau merek Tiongkok auto heboh,” jelas @tji***. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Jangan Biarkan Kulit Anda Terbakar Sinar Matahari! Lakukan Cara Ini agar Rasa Perih, Kemerahan, dan Gatal Hilang dengan Cepat - Image
Kesehatan

Jangan Biarkan Kulit Anda Terbakar Sinar Matahari! Lakukan Cara Ini agar Rasa Perih, Kemerahan, dan Gatal Hilang dengan Cepat

Kamis, 7 Mei 2026 | 22.32 WIB

CSI Buka Suara terkait Terbakarnya Chery Tiggo Cross CSH di Tol Jakarta-Cikampek - Image
Otomotif

CSI Buka Suara terkait Terbakarnya Chery Tiggo Cross CSH di Tol Jakarta-Cikampek

Kamis, 2 April 2026 | 01.52 WIB

Kemenhaj Minta Kompensasi atas Terbakarnya Bus Jamaah Umrah di Madinah - Image
Internasional

Kemenhaj Minta Kompensasi atas Terbakarnya Bus Jamaah Umrah di Madinah

Minggu, 29 Maret 2026 | 00.46 WIB

Terpopuler

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan - Image
1

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

4

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

5

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

6

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

7

Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore