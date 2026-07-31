ZEEKR Bawa Empat Model ke GIIAS 2026, Debut 009 Grand dan 9X Jadi Sorotan

JawaPos.com - Perkembangan kendaraan elektrifikasi di Indonesia kini mulai bergeser ke arah segmen premium.

Konsumen tidak lagi hanya mempertimbangkan efisiensi dan performa, tetapi juga menginginkan kenyamanan, teknologi pintar, serta pengalaman berkendara yang mampu menghadirkan suasana layaknya ruang pribadi di tengah mobilitas perkotaan.

Tren tersebut menjadi dasar ZEEKR menghadirkan jajaran kendaraan Tech Luxury di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

“Di segmen luxury EV, konsumen menjadikan kendaraan sebagai ruang pribadi di tengah kota yang dinamis, tempat untuk kembali tenang, tetap produktif, dan selalu terhubung,” ujar Vice President of Geely Automobile International Corporation, Evin Ye.

Ia menjelaskan, ZEEKR membawa filosofi Imagine Beyond melalui empat model yang dipamerkan di GIIAS 2026, yakni ZEEKR 009, ZEEKR 009 Grand, ZEEKR 7X, dan ZEEKR 9X. Dua model terakhir yang menjadi perhatian adalah ZEEKR 009 Grand dan ZEEKR 9X karena menjalani debut perdana di Indonesia.

“Didukung warisan otomotif Geely Group, jaringan manufaktur global, serta pengembangan teknologi di pusat R&D Eropa, ZEEKR menghadirkan standar baru Tech Luxury melalui perpaduan kecanggihan, kenyamanan, dan desain elegan,” lanjutnya.