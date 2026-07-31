Teknologi Kaca Film dan PPF Terbaru Meluncur di GIIAS 2026, Simak Keunggulannya

Pemasangan PPF pada bodi mobil. (Istimewa)
JawaPos.com - Perlindungan kendaraan menjadi salah satu perhatian utama pemilik mobil, baik untuk menjaga kenyamanan kabin maupun mempertahankan kondisi cat tetap prima.
Melalui GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, PT V-Kool Indo Lestari memperkenalkan teknologi kaca film dan Paint Protection Film (PPF) terbaru yang dikembangkan untuk menjawab kebutuhan tersebut.
Dalam ajang GIIAS 2026 yang berlangsung pada 30 Juli-9 Agustus di ICE BSD City, Tangerang, V-KOOL menampilkan teknologi XIR pada lini kaca filmnya. Teknologi ini dirancang untuk membantu mengurangi panas yang masuk ke kabin tanpa mengganggu visibilitas pengemudi, sekaligus memberikan perlindungan dari sinar ultraviolet (UV).
Selain kaca film, V-Kool juga melengkapi lini Paint Protection Film (PPF) dengan menghadirkan varian Luxor Gold dan Luxor Diamond.
Luxor Gold dikembangkan untuk melindungi cat kendaraan dari goresan ringan dan benturan kerikil, sedangkan Luxor Diamond dibekali teknologi Tetrashield yang menawarkan tingkat kejernihan tinggi, efek hidrofobik, serta perlindungan lebih baik terhadap noda dan benturan.
Bagi pemilik mobil yang menginginkan tampilan berbeda, tersedia pula varian Satin Matte yang memberikan kesan lebih sporty tanpa mengurangi fungsi perlindungan cat kendaraan.
Seluruh lini PPF V-Kool didukung garansi hingga 10 tahun untuk varian Luxor Diamond dan Satin Matte, serta 5 tahun untuk Luxor Gold.
Selama GIIAS 2026, V-Kool juga menghadirkan berbagai program khusus untuk produk kaca film otomotif, PPF, dan kaca film bangunan yang berlaku selama pameran berlangsung.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!