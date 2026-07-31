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Dony Lesmana Eko Putra
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 00.24 WIB

Teknologi Kaca Film dan PPF Terbaru Meluncur di GIIAS 2026, Simak Keunggulannya

Pemasangan PPF pada bodi mobil. (Istimewa) - Image

Pemasangan PPF pada bodi mobil. (Istimewa)

JawaPos.com - Perlindungan kendaraan menjadi salah satu perhatian utama pemilik mobil, baik untuk menjaga kenyamanan kabin maupun mempertahankan kondisi cat tetap prima.

Melalui GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, PT V-Kool Indo Lestari memperkenalkan teknologi kaca film dan Paint Protection Film (PPF) terbaru yang dikembangkan untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Dalam ajang GIIAS 2026 yang berlangsung pada 30 Juli-9 Agustus di ICE BSD City, Tangerang, V-KOOL menampilkan teknologi XIR pada lini kaca filmnya. Teknologi ini dirancang untuk membantu mengurangi panas yang masuk ke kabin tanpa mengganggu visibilitas pengemudi, sekaligus memberikan perlindungan dari sinar ultraviolet (UV).

Selain kaca film, V-Kool juga melengkapi lini Paint Protection Film (PPF) dengan menghadirkan varian Luxor Gold dan Luxor Diamond.

Luxor Gold dikembangkan untuk melindungi cat kendaraan dari goresan ringan dan benturan kerikil, sedangkan Luxor Diamond dibekali teknologi Tetrashield yang menawarkan tingkat kejernihan tinggi, efek hidrofobik, serta perlindungan lebih baik terhadap noda dan benturan.

Bagi pemilik mobil yang menginginkan tampilan berbeda, tersedia pula varian Satin Matte yang memberikan kesan lebih sporty tanpa mengurangi fungsi perlindungan cat kendaraan.

Seluruh lini PPF V-Kool didukung garansi hingga 10 tahun untuk varian Luxor Diamond dan Satin Matte, serta 5 tahun untuk Luxor Gold.

Selama GIIAS 2026, V-Kool juga menghadirkan berbagai program khusus untuk produk kaca film otomotif, PPF, dan kaca film bangunan yang berlaku selama pameran berlangsung.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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