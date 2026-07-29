Spesifikasi Suzuki XL7 Terbaru: Hadirkan Fitur Hybrid, 360 Camera, hingga Layar 9 Inci

Tampilan Suzuki XL7 New Alpha Hybrid. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com – PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) resmi memperkenalkan Suzuki XL7 model terbaru di Indonesia.
Peluncuran tersebut sekaligus menjadi debut global bagi SUV tujuh penumpang yang diproduksi di fasilitas PT Suzuki Indomobil Motor (SIM).
Model terbaru ini hadir dengan sejumlah pembaruan pada sektor desain, interior, teknologi keselamatan, hingga sistem hiburan.
Dalam peluncuran ini, Suzuki menawarkan tiga varian. Yaitu XL7 New Alpha Hybrid, XL7 New Beta Hybrid, dan XL7 New Zeta.
Ketiganya dipastikan tetap mempertahankan karakter sebagai SUV keluarga dengan kabin luas dan nyaman.
"Penyempurnaan XL7 yang kami luncurkan kini terinspirasi sepenuhnya dari masukan pelanggan, serta dipadukan oleh filosofi Suzuki tentang peningkatan berkelanjutan," ujar President Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) & PT Suzuki Indomobil Motor (SIM), Minoru Amano di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu (29/7).
"Kami ingin membangun sesuatu yang tidak hanya memenuhi standar saat ini, tetapi juga mengajak konsumen untuk dapat melangkah ke masa depan secara anggun," lanjutnya.
Dari sisi eksterior, seluruh varian Suzuki XL 7 terbaru mendapatkan penyegaran berupa grille depan bergaya baru.
Juga lampu kabut LED, pelek 16 inci dengan desain anyar, lampu belakang beraksen hitam, hingga antena shark fin.
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Khusus varian New Alpha Hybrid, dominasi aksen hitam pada beberapa bagian bodi membuat tampilannya terlihat lebih sporty dan berkarakter.
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