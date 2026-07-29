Komunitas Otomotif Roda Dua Diajak Touring 600 Km di Sumba, Ini Syarat Mengikutinya

JawaPos.com - Keterlibatan komunitas otomotif menjadi salah satu fokus Motul Indonesia dalam membangun hubungan dengan para pengguna produknya. Melalui program bertajuk Motul SuperFan: Ride Beyond Loyalty – Sumba Experience, perusahaan menghadirkan kegiatan yang memadukan apresiasi pelanggan dengan pengalaman touring di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur.

Motul Indonesia menggelar program loyalitas Motul SuperFan: Ride Beyond Loyalty – Sumba Experience yang berlangsung hingga 15 Agustus 2026. Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pengalaman berbeda bagi pengguna pelumas Motul sekaligus memperkuat keterlibatan komunitas otomotif.

Managing Director PT Motul Indonesia Energy (MIE), Welmart Purba, mengatakan program tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan menjalin hubungan yang lebih dekat dengan konsumen dan komunitas roda dua di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, Motul menggandeng pegiat touring Mario Iroth dari Wheel Story, serta melibatkan Lens4 Community dan Bold Riders. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghadirkan pengalaman berkendara yang tidak hanya berfokus pada perjalanan, tetapi juga kebersamaan antaranggota komunitas.

Dua peserta dengan perolehan voucher tertinggi akan mendapat kesempatan mengikuti touring sejauh sekitar 600 kilometer di Pulau Sumba. Rute perjalanan melintasi sejumlah destinasi, seperti Waikuri Lagoon, Desa Adat Ratenggaro, Kali Asin, Waikabubak, hingga Palindi Piarakuku Hills.

Program ini dapat diikuti oleh pengguna pelumas Motul yang telah bergabung sebagai anggota Motul SuperFan. Peserta cukup melakukan pendaftaran melalui layanan WhatsApp resmi Motul Indonesia, kemudian membeli produk Motul di bengkel atau outlet resmi yang berpartisipasi selama periode 17 Juli–15 Agustus 2026.

Setelah pembelian, peserta dapat memindai kode QR pada kemasan untuk mengumpulkan poin. Poin tersebut kemudian dapat ditukarkan menjadi voucher yang akan diakumulasi sebagai dasar penentuan peringkat peserta. Perkembangan klasemen dapat dipantau secara berkala melalui media sosial resmi Motul Indonesia.

Selain hadiah utama berupa pengalaman touring di Sumba bersama Mario Iroth, peserta yang berada di posisi ketiga hingga kelima juga akan memperoleh hadiah berupa apparel edisi khusus.

Untuk mengikuti program ini, peserta harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 17 tahun, memiliki SIM C yang masih berlaku, serta memenuhi persyaratan kesehatan dan ketentuan penyelenggara.