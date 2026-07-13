Maxus Perkuat Loyalitas Pelanggan Lewat Maxus Gala Indonesia

JawaPos.com - Persaingan di industri otomotif saat ini menuntut produsen untuk unggul dari sisi teknologi. Mereka juga harus menghadirkan pengalaman kepemilikan yang berkesan bagi konsumennya.

Berangkat dari visi itu, Maxus Indonesia menggelar Maxus Gala. Ini inisiatif untuk mempererat hubungan dengan pelanggan sekaligus membangun komunitas pemilik Maxus di Tanah Air.

Bagi Maxus Indonesia, loyalitas pelanggan adalah aset penting yang harus dipelihara jangka panjang. Perusahaan menilai pengalaman memiliki kendaraan jadi faktor pembeda di tengah banyak pilihan pasar.

Selain menghadirkan produk inovatif, Maxus juga memberikan layanan purna jual dan komunikasi. Pendampingan berkesinambungan kepada pelanggan juga diupayakan perusahaan.

Melalui Maxus Gala, perusahaan membuka ruang bagi pemilik kendaraan bertemu dengan tim Maxus Indonesia. Kegiatan ini bentuk apresiasi sekaligus memperkuat hubungan sejak mereka memilih Maxus.

Acara perdana berlangsung di Sofia, Jakarta Selatan. Keikutsertaan pelanggan sebanyak 20 orang hadir dalam kesempatan tersebut.

"Setiap merek memiliki sebuah awal, namun tidak ada merek yang dapat bertumbuh tanpa kepercayaan pelanggannya. Kami sangat bersyukur atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Maxus. Dukungan tersebut menjadi fondasi perjalanan kami di Indonesia sekaligus memotivasi kami untuk terus menghadirkan produk, layanan, dan pengalaman kepemilikan yang semakin baik," ujar Jerry Huang, CEO Maxus Indonesia dalam pernyataan resminya, Senin (13/7).

Maxus Indonesia menerapkan strategi keterlibatan pelanggan berbasis pemahaman kebutuhan konsumen. Setiap umpan balik dipandang sebagai acuan penting menyempurnakan produk dan layanan.

Lewat kehadiran MIFA 7 dan MIFA 9, Maxus memperluas pilihan MPV listrik premium di Indonesia. Bertambahnya pengguna mendorong perusahaan prioritaskan pengalaman kepemilikan sebagai nilai utama.