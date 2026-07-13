Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Senin, 13 Juli 2026 | 18.30 WIB

Maxus Perkuat Loyalitas Pelanggan Lewat Maxus Gala Indonesia

Maxus Indonesia menggelar Maxus Gala. (Dok. Maxus) - Image

Maxus Indonesia menggelar Maxus Gala. (Dok. Maxus)

JawaPos.com - Persaingan di industri otomotif saat ini menuntut produsen untuk unggul dari sisi teknologi. Mereka juga harus menghadirkan pengalaman kepemilikan yang berkesan bagi konsumennya.

Berangkat dari visi itu, Maxus Indonesia menggelar Maxus Gala. Ini inisiatif untuk mempererat hubungan dengan pelanggan sekaligus membangun komunitas pemilik Maxus di Tanah Air.

Bagi Maxus Indonesia, loyalitas pelanggan adalah aset penting yang harus dipelihara jangka panjang. Perusahaan menilai pengalaman memiliki kendaraan jadi faktor pembeda di tengah banyak pilihan pasar.

Selain menghadirkan produk inovatif, Maxus juga memberikan layanan purna jual dan komunikasi. Pendampingan berkesinambungan kepada pelanggan juga diupayakan perusahaan.

Melalui Maxus Gala, perusahaan membuka ruang bagi pemilik kendaraan bertemu dengan tim Maxus Indonesia. Kegiatan ini bentuk apresiasi sekaligus memperkuat hubungan sejak mereka memilih Maxus.

Acara perdana berlangsung di Sofia, Jakarta Selatan. Keikutsertaan pelanggan sebanyak 20 orang hadir dalam kesempatan tersebut.

"Setiap merek memiliki sebuah awal, namun tidak ada merek yang dapat bertumbuh tanpa kepercayaan pelanggannya. Kami sangat bersyukur atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Maxus. Dukungan tersebut menjadi fondasi perjalanan kami di Indonesia sekaligus memotivasi kami untuk terus menghadirkan produk, layanan, dan pengalaman kepemilikan yang semakin baik," ujar Jerry Huang, CEO Maxus Indonesia dalam pernyataan resminya, Senin (13/7).

Maxus Indonesia menerapkan strategi keterlibatan pelanggan berbasis pemahaman kebutuhan konsumen. Setiap umpan balik dipandang sebagai acuan penting menyempurnakan produk dan layanan.

Lewat kehadiran MIFA 7 dan MIFA 9, Maxus memperluas pilihan MPV listrik premium di Indonesia. Bertambahnya pengguna mendorong perusahaan prioritaskan pengalaman kepemilikan sebagai nilai utama.

Langkah ini bagian dari strategi jangka panjang memperkuat eksistensi merek di pasar Indonesia. Perusahaan terus berkomitmen menghadirkan inovasi produk sesuai kebutuhan pelanggan.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
Commfest 2026 Tampilkan Karya Project-Based Learning Ilmu Komunikasi - Image
Pendidikan

Commfest 2026 Tampilkan Karya Project-Based Learning Ilmu Komunikasi

Selasa, 7 Juli 2026 | 18.08 WIB

Menjajal Sepatu Andalan Rizky Ridho, Ajak Komunitas Rasakan Performa Pemain Profesional - Image
Sports

Menjajal Sepatu Andalan Rizky Ridho, Ajak Komunitas Rasakan Performa Pemain Profesional

Jumat, 3 Juli 2026 | 01.16 WIB

Perayaan Hari Yoga Internasional, Ajak Masyarakat Kembali Menemukan Keseimbangan Diri - Image
Lifestyle

Perayaan Hari Yoga Internasional, Ajak Masyarakat Kembali Menemukan Keseimbangan Diri

Senin, 22 Juni 2026 | 16.28 WIB

Terpopuler

Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal! - Image
1

Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!

2

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

3

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?

7

Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga

8

Daftar Pemain Cedera dan Sanksi Inggris Lawan Norwegia: Thomas Tuchel Rombak Pertahanan Redam Erling Haaland

9

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Norwegia vs Timnas Inggris di Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Putar Otak Redam Ledakan Erling Haaland

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore