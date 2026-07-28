MAXI Yamaha Day 2026 Jadi Ajang Silaturahmi Bikers Sekaligus Promosi Wisata Kuningan

JawaPos.com - Yamaha Indonesia kembali memperkuat ikatan dengan komunitas pengguna skutik premium melalui gelaran MAXI Yamaha Day 2026. Berlangsung di kawasan Open Space Gallery Linggarjati, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (25/7), acara bertema "More Than Ride" ini tidak hanya menjadi ajang berkumpul para bikers, tetapi juga mengangkat potensi budaya, pariwisata, serta ekonomi kreatif daerah.

Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menjadi tuan rumah penyelenggaraan MAXI Yamaha Day 2026 seri Jawa Barat. Kegiatan tahunan ini menghadirkan pengalaman yang lebih luas dari sekadar touring dengan melibatkan komunitas, pelaku UMKM, hingga pelestarian budaya lokal.

Pemilihan Kuningan bukan tanpa alasan. Daerah yang berada di kaki Gunung Ciremai tersebut dikenal sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Jawa Barat setelah Bandung. Keindahan alam, udara sejuk, serta kekayaan budaya dan kuliner menjadi daya tarik bagi peserta yang datang dari berbagai daerah.

Produk jajaran Maxi yang dipajang di acara MaxiDay Kuningan Jawa Barat. (Istimewa)

Chief Yamaha Area DDS 2 Jawa Barat, Fitri Agusthadi Priambodo, mengatakan MAXI Yamaha Day tidak hanya menjadi wadah silaturahmi bagi para pengguna motor Yamaha, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat yang lebih luas.

"Melalui MAXI Yamaha Day Jawa Barat 2026, kami ingin memperkenalkan budaya khas Kuningan seperti angklung dan tarian tradisional. Harapannya, komunitas yang hadir tidak hanya menikmati kegiatan berkendara, tetapi juga mengenal kekayaan budaya daerah," ujar Fitri.

Libatkan UMKM dan Industri Kreatif Lokal Selain diikuti komunitas pengguna MAXI Yamaha, acara ini juga terbuka untuk masyarakat umum. Beragam kegiatan disiapkan untuk memeriahkan acara, mulai dari bazar apparel dan aksesori sepeda motor, produk aftermarket, hingga stan kuliner yang menghadirkan makanan khas Kuningan.

Pengunjung juga dapat melihat jajaran produk terbaru Yamaha, menikmati hiburan musik sepanjang hari, serta berinteraksi dengan sejumlah influencer otomotif roda dua asal Jawa Barat yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Kehadiran pelaku UMKM diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi sekaligus memperkenalkan potensi produk lokal kepada ribuan pengunjung.

Yamaha Salurkan Bantuan untuk Pelestarian Budaya Tak hanya berfokus pada kegiatan komunitas, Yamaha juga memanfaatkan MAXI Yamaha Day sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Penyambutan rombongan komunitas pengguna maxi series di acara MaxiDay 2026 di Kuningan. (Istimewa)