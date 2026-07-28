Yamaha Nmax dan Aerox Skutik Paling Laris di Jawa Barat

JawaPos.com - Permintaan sepeda motor matik premium di Jawa Barat masih menunjukkan tren yang kuat sepanjang 2026. Yamaha mencatat lini Maxi Yamaha, khususnya Nmax dan Aerox, menjadi tulang punggung penjualan di wilayah tersebut dengan kontribusi sekitar 40 persen dari total penjualan, menegaskan perubahan preferensi masyarakat yang kini semakin mengutamakan kenyamanan dan kepraktisan berkendara.

Kondisi tersebut tercermin dari performa penjualan Yamaha di wilayah Jawa Barat. Lini Maxi Yamaha, terutama Yamaha Nmax dan Yamaha Aerox, kini menjadi kontributor terbesar terhadap penjualan perusahaan di wilayah Jawa Barat, di luar kawasan Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek).

Chief Yamaha Area Jawa Barat PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, Fitri Agusthadi, mengungkapkan bahwa kedua model tersebut menyumbang sekitar 40 persen dari total penjualan Yamaha di wilayah kerjanya.

"Kontribusi seri Maxi mencapai sekitar 40 persen. Angka itu berasal dari Nmax dan Aerox. Jika Xmax juga dimasukkan, kontribusinya tentu akan sedikit lebih besar," ujar Fitri saat ditemui dalam kegiatan Yamaha Maxi Day di Kuningan, Jawa Barat, Minggu (25/7).

Jawa Barat Sumbang Hingga 13 Persen Penjualan Nasional Secara nasional, pasar Jawa Barat tetap menjadi wilayah strategis bagi Yamaha. Fitri menyebut daerah operasional Jawa Barat memberikan kontribusi sekitar 12–13 persen terhadap total penjualan Yamaha di Indonesia.

Tingginya permintaan skutik premium juga terlihat di sejumlah daerah. Di Kabupaten Kuningan, misalnya, populasi pengguna motor matik premium disebut mencapai sekitar 60 persen dari total kendaraan roda dua yang dipasarkan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin memilih sepeda motor yang menawarkan kenyamanan berkendara, terutama untuk aktivitas harian maupun perjalanan antarkota.

Menurut Fitri, ada beberapa faktor yang membuat Yamaha Nmax dan Aerox tetap diminati konsumen di Jawa Barat.

Selain dikenal nyaman digunakan untuk perjalanan jauh, kedua model tersebut juga memiliki citra premium yang menjadi nilai tambah bagi pemiliknya.