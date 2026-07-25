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Dony Lesmana Eko Putra
Minggu, 26 Juli 2026 | 05.43 WIB

JDM Fest 2026 Jadi Wadah Komunitas, Modifikasi, dan Industri Aftermarket

Ratusan mobil dan sepeda motor hasil kurasi tampil dalam ajang JDM Fest 2026 sukses digelar di Bandung. (Istimewa). - Image

Ratusan mobil dan sepeda motor hasil kurasi tampil dalam ajang JDM Fest 2026 sukses digelar di Bandung. (Istimewa).

JawaPos.com - JDM Fest 2026 sukses digelar di Bandung Convention Centre pada 18 Juli 2026. Mengusung tema "Where Cars Meet Culture", festival otomotif bertema budaya Jepang ini menjadi wadah berkumpulnya komunitas, pelaku industri aftermarket, hingga pecinta modifikasi dari berbagai daerah di Indonesia.

Ratusan mobil dan sepeda motor hasil kurasi tampil dalam ajang tersebut. Tak hanya pameran kendaraan, JDM Fest 2026 juga menghadirkan berbagai aktivitas seperti kompetisi otomotif, hiburan musik, area kuliner, hingga booth dari berbagai merek pendukung industri otomotif.

Salah satu peserta yang ikut meramaikan acara adalah PT Motul Indonesia Energy (MIE). Produsen pelumas asal Prancis itu memanfaatkan ajang JDM Fest untuk memperkenalkan produk sekaligus berinteraksi langsung dengan komunitas otomotif.

Selama pameran, Motul menghadirkan sejumlah program bagi pengunjung, mulai dari pembagian produk perawatan kendaraan untuk 1.000 pengunjung pertama hingga berbagai promo pembelian pelumas dan merchandise.

Menurut panitia, JDM Fest tidak hanya menjadi ajang pameran kendaraan, tetapi juga ruang kolaborasi yang mempertemukan komunitas, pelaku industri aftermarket, sponsor, media, dan kreator konten dalam mendukung perkembangan ekosistem otomotif nasional.

PT Motul Indonesia Energy (MIE) JDM memperkenalkan produk Fest untuk. (Istimewa)

"Keberhasilan JDM Fest merupakan hasil kolaborasi seluruh pihak yang memiliki semangat yang sama dalam memajukan budaya otomotif Indonesia," demikian pernyataan panitia dalam keterangan resminya.

Di sela penyelenggaraan acara, Motul juga mengumumkan kerja sama dengan Cipta Dinamis Otopart sebagai distributor resmi untuk memperkuat jaringan distribusi di Jawa Barat. Wilayah yang menjadi cakupan kerja sama meliputi Bandung, Garut, Tasikmalaya, Subang, Cirebon, dan daerah sekitarnya.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat ketersediaan produk di salah satu wilayah dengan populasi kendaraan roda empat yang terus berkembang.

Melihat tingginya antusiasme pengunjung, JDM Fest 2026 kembali menunjukkan perannya sebagai salah satu festival otomotif yang tidak hanya menghadirkan kendaraan modifikasi, tetapi juga menjadi sarana kolaborasi antara komunitas dan industri otomotif di Indonesia.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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