Torehkan Capaian Kuat di Indonesia, JAECOO Perkuat Posisi sebagai “Your No.1 Choice NEV SUV Brand”

JawaPos.com - JAECOO terus memperkuat komitmennya di pasar otomotif Indonesia melalui lini New Energy Vehicle (NEV) yang terdiri dari J5 EV, J7 SHS-P, dan J8 SHS-P ARDIS. Mengusung semangat “Full Power, Real SUV”, JAECOO menghadirkan kombinasi efisiensi, teknologi modern, kenyamanan, serta kapabilitas SUV untuk mendukung kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia yang semakin beragam.

“Indonesia merupakan pasar yang sangat penting bagi perkembangan kendaraan NEV. Kami melihat konsumen Indonesia kini tidak hanya mencari efisiensi dan teknologi, tetapi juga kenyamanan serta kemampuan SUV yang tetap relevan untuk berbagai kondisi jalan. Karena itu, melalui lini J5 EV, J7 SHS-P, dan J8 SHS-P ARDIS, kami ingin menghadirkan pilihan NEV SUV yang lebih lengkap untuk berbagai kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia,” ujar Jim Ma, Business Unit Director JAECOO Indonesia.

Saat ini, JAECOO menghadirkan lini kendaraan yang terdiri dari J5 EV sebagai SUV listrik murni, serta J7 SHS-P dan J8 SHS-P ARDIS yang didukung teknologi Super Hybrid System (SHS). Seluruh lini tersebut dirancang untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih efisien, praktis, nyaman, sekaligus tetap mempertahankan karakter SUV khas JAECOO.

J5 EV Jadi EV No.1 Terlaris di Indonesia untuk Mobilitas Harian

Sebagai lini SUV listrik murni JAECOO di Indonesia, J5 EV berhasil menjadi mobil EV No.1 terlaris di Indonesia selama periode Januari hingga April 2026. Pencapaian ini didukung oleh angka penjualan retail sebesar 10.587 unit dan wholesales sebesar 11.006 unit dalam empat bulan pertama tahun ini, sekaligus menunjukkan penerimaan positif konsumen terhadap teknologi NEV JAECOO.

Tanpilan JAECOO EV. (Istimewa)

Selain menghadirkan efisiensi untuk penggunaan sehari-hari, J5 EV juga menawarkan biaya operasional yang lebih hemat dengan konsumsi daya sebesar Rp1.700 per kWh. Dengan angka tersebut, biaya operasional kendaraan ini tercatat hanya sekitar Rp290.000 per bulan atau Rp9.600 per hari, lebih terjangkau dari harga segelas kopi.

J5 EV juga menawarkan jarak tempuh hingga 461 kilometer dalam satu kali pengisian daya penuh, memungkinkan perjalanan jarak jauh seperti Jakarta menuju Semarang dilakukan tanpa perlu pengisian ulang di tengah perjalanan. Karakter SUV pada kendaraan ini turut didukung ground clearance setinggi 200 mm, memberikan rasa percaya diri saat melintasi berbagai kontur jalan mulai dari jalur perkotaan, tanjakan, hingga permukaan jalan berbatu ringan.

Teknologi SHS pada J7 SHS-P dan J8 SHS-P ARDIS Hadirkan Efisiensi dan Jarak Tempuh Lebih Panjang

Untuk konsumen yang membutuhkan fleksibilitas lebih dalam penggunaan harian maupun perjalanan jarak jauh, JAECOO juga menghadirkan teknologi Super Hybrid System (SHS) melalui model J7 SHS-P dan J8 SHS-P ARDIS.

Teknologi SHS menggabungkan efisiensi berkendara khas kendaraan listrik dengan performa dan kemampuan perjalanan jarak jauh kendaraan bermesin bensin, sekaligus tetap menghadirkan kenyamanan dan karakter SUV untuk berbagai kondisi jalan dan kebutuhan mobilitas.

J7 SHS-P menawarkan jarak tempuh kombinasi hingga 1.377 kilometer dalam kondisi baterai dan tangki bahan bakar terisi penuh, dengan kemampuan berkendara listrik hingga 115 kilometer serta konsumsi bahan bakar sekitar 35 km/liter. Fleksibilitas ini memungkinkan kendaraan digunakan secara efisien untuk mobilitas harian maupun perjalanan jarak jauh tanpa kekhawatiran terhadap pengisian daya maupun bahan bakar.