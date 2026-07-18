Bukan Sekadar Mobil Listrik Murah, Chery Q Punya Keunggulan yang Siap Bikin Rival Ketar-Ketir

Chery Q yang akan dipasarkan di Indonesia. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - Menjelang GIIAS 2026, nama Chery Q mulai mencuri perhatian pecinta otomotif. Mobil listrik yang diperkirakan dibanderol di kisaran Rp300 jutaan ini menawarkan spesifikasi yang kompetitif, mulai dari jarak tempuh 400 kilometer, teknologi fast charging, hingga fitur keselamatan yang biasanya hanya ditemukan pada mobil dengan harga lebih mahal.
Menyasar segmen city electric vehicle (EV), Chery Q menawarkan perpaduan desain modern, teknologi terkini, serta fitur keselamatan yang tergolong lengkap. Tidak hanya cocok untuk penggunaan harian di perkotaan, mobil ini juga dibekali berbagai teknologi yang umumnya hadir pada kendaraan listrik di kelas yang lebih tinggi.
Ada beberapa keunggulan yang menjadi senjata Chery Q untuk menantang para rivalnya. Simak lima keunggulan Chery Q yang patut menjadi perhatian calon konsumen.
1.Desain dan Performa
Tampil dengan eksterior compact yang modern dan penggerak roda belakang (RWD) yang bertenaga 121 hp.
2. Jarak Tempuh Diklaim Mencapai 400 Kilometer
Salah satu nilai jual Chery Q terletak pada efisiensi baterainya. Mobil listrik ini dibekali baterai berkapasitas 42,7 kWh yang diklaim mampu menempuh jarak hingga 400 kilometer berdasarkan standar pengujian NEDC.
Dengan kemampuan tersebut, Chery Q dinilai cukup memadai untuk kebutuhan mobilitas harian maupun perjalanan luar kota tanpa harus terlalu sering mengisi ulang daya baterai.
3. Mendukung Pengisian Daya Cepat
Untuk meningkatkan kenyamanan pengguna, Chery Q telah mendukung DC Fast Charging. Melalui teknologi ini, pengisian daya baterai dari 30 persen hingga 80 persen hanya membutuhkan waktu sekitar 16,5 menit.
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