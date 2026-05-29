Dony Lesmana Eko Putra
Jumat, 29 Mei 2026 | 18.03 WIB

Bukan Cuma Depan, Kenyamanan Kabin Belakang Chery Q Kini Ikut Dimanjakan

Chery Q resmi diperkenalkan. (Nanda/JawaPos.com)

  JawaPos.com - Kenyamanan penumpang belakang kini menjadi salah satu hal yang mulai diperhatikan konsumen saat memilih mobil untuk kebutuhan harian maupun perjalanan keluarga. Tidak sedikit pengguna yang menginginkan kabin lega dengan sirkulasi udara merata agar seluruh penumpang tetap nyaman selama perjalanan.

Hal tersebut coba dihadirkan oleh Chery Q. Mobil ini membawa pendekatan berbeda dengan memberikan perhatian lebih pada area kabin belakang, terutama dari sisi ruang duduk dan kenyamanan pendingin udara.

Salah satu kelebihan Chery Q ada pada hadirnya rear AC vents atau ventilasi AC khusus penumpang belakang. Fitur ini membantu distribusi udara dingin menjadi lebih merata hingga ke baris kedua sehingga suhu kabin terasa lebih nyaman, terutama saat mobil digunakan dalam kondisi cuaca panas atau perjalanan jarak jauh.

Kehadiran rear AC vents menjadi cukup penting karena masih banyak mobil kompak yang belum memberikan perhatian serius terhadap kenyamanan penumpang belakang. Dengan ventilasi tambahan tersebut, penumpang tidak lagi hanya mengandalkan hembusan AC dari bagian depan kabin.

Kelegaan kabin di Chery Q baris ke dua. (Chery)

Selain sistem pendingin udara, Chery Q juga menawarkan spacious cabin yang menjadi salah satu daya tarik utama. Mobil ini menggunakan wheelbase 2.700 mm untuk menciptakan ruang interior yang lebih lega dan fleksibel.

Area kaki penumpang belakang dibuat cukup lapang dengan rear legroom mencapai 977 mm. Ruang tersebut memberikan posisi duduk lebih rileks bagi penumpang dewasa tanpa membuat kaki terasa sempit, terutama saat perjalanan panjang.

Tidak hanya ruang kaki, headroom di area belakang juga dioptimalkan agar kabin terasa lebih lega secara keseluruhan. Rasio efisiensi ruang mencapai 85 persen membuat pemanfaatan interior terasa maksimal untuk kebutuhan keluarga maupun mobilitas perkotaan.

Chery Q juga memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup fleksibel. Bagasi belakang dapat menampung barang hingga 1.450 liter, ditambah bagasi depan pintar berkapasitas 70 liter. Kehadiran berbagai kompartemen penyimpanan pintar di dalam kabin juga membantu pengguna menyimpan barang bawaan lebih praktis.

Fokus pada kenyamanan tersebut membuat Chery Q terasa lebih relevan untuk penggunaan harian bersama keluarga. Penumpang belakang tidak hanya mendapatkan ruang duduk lega, tetapi juga suasana kabin yang lebih nyaman selama perjalanan.

Ragam Fitur Modern

Di luar faktor kenyamanan, Chery Q turut membawa sejumlah fitur modern sebagai pelengkap. Mobil ini hadir dengan layar infotainment besar yang mendukung Apple CarPlay dan Android Auto, baik melalui kabel maupun nirkabel.

Selain itu, tersedia pula kamera panorama 540 derajat, wireless charging 50W, hingga fitur V2L 6.6 kW yang mendukung kebutuhan gaya hidup modern.

