Lakukan 7 Hal Ini Sebelum Naik Motor di Pagi Hari Agar Mesin Lebih Awet

JawaPos.com - Banyak pengendara terburu-buru langsung menyalakan motor dan berangkat beraktivitas setiap pagi.

Padahal, ada beberapa hal sederhana yang sebaiknya dilakukan sebelum mulai berkendara agar motor tetap dalam kondisi prima dan perjalanan menjadi lebih aman.

Kebiasaan memeriksa kondisi motor hanya membutuhkan waktu beberapa menit, tetapi bisa membantu mencegah kerusakan mendadak di jalan hingga mengurangi risiko kecelakaan.

Berikut beberapa hal yang sebaiknya kamu lakukan sebelum mengendarai motor di pagi hari.

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1. Periksa Kondisi Ban Sebelum berangkat, luangkan waktu untuk mengecek tekanan angin dan kondisi ban. Pastikan ban tidak kempis, retak, atau terdapat benda tajam yang menancap.

Tekanan ban yang sesuai membuat motor lebih stabil, hemat bahan bakar, dan nyaman dikendarai.

2. Nyalakan Mesin Beberapa Saat Setelah menyalakan motor, jangan langsung memacu kendaraan. Biarkan mesin hidup sekitar 30 detik hingga satu menit agar oli bersirkulasi ke seluruh komponen mesin.

Langkah sederhana ini membantu mengurangi gesekan saat mesin mulai bekerja, terutama jika motor semalaman tidak digunakan.

3. Pastikan Rem Berfungsi Normal Coba tekan tuas rem depan dan injak rem belakang sebelum mulai berjalan. Pastikan keduanya terasa pakem dan tidak terlalu keras atau terlalu dalam.