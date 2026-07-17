Leapmotor Resmikan Dealer Perdana di Indonesia, Perkuat Layanan Kendaraan Listrik Bersama Stellantis

JawaPos.com - Leapmotor resmi membuka dealer pertamanya di Indonesia di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara. Langkah ini menjadi tonggak awal ekspansi merek kendaraan listrik asal Tiongkok tersebut setelah menggandeng Stellantis dan PT Indomobil National Distributor untuk memperkuat jaringan penjualan serta layanan purna jual di Tanah Air.

Dealer perdana Leapmotor berlokasi di Stellantis Brand House PIK, sebuah fasilitas yang mengintegrasikan tiga merek global, yakni Leapmotor, Citroën, dan Jeep.

Kehadiran showroom ini memungkinkan konsumen mendapatkan layanan yang lebih lengkap, mulai dari konsultasi produk, pembelian kendaraan, test drive, hingga layanan purna jual dalam satu lokasi.

CEO PT Indomobil National Distributor, Tan Kim Piauw, mengatakan peresmian dealer pertama ini merupakan langkah strategis untuk membangun fondasi bisnis Leapmotor di Indonesia.

Menurutnya, kehadiran dealer tidak hanya memperluas jaringan penjualan, tetapi juga memberikan pengalaman kepemilikan kendaraan listrik yang didukung layanan profesional dengan standar global Stellantis.

Sementara itu, Head Brand Leapmotor Indonesia, Samuel Christian Wowor, menyebut dealer pertama ini menjadi awal untuk memperkenalkan teknologi Leapmotor lebih dekat kepada masyarakat Indonesia.

"Kami ingin menghadirkan lebih dari sekadar showroom. Pelanggan dapat mengenal teknologi Leapmotor, merasakan pengalaman berkendara melalui test drive, sekaligus memperoleh layanan purna jual yang memberikan rasa aman selama memiliki kendaraan," ujarnya.

Leapmotor dikenal sebagai produsen kendaraan listrik yang mengembangkan berbagai teknologi utama secara mandiri, mulai dari sistem penggerak listrik, baterai, hingga perangkat lunak kendaraan.

Dukungan Stellantis turut memperkuat kualitas produk melalui pengalaman global dalam bidang rekayasa, manajemen kualitas, distribusi, dan layanan purna jual.