Bukan BeAT, Honda Vario Jadi Motor Paling Laris di Jakarta Fair 2026, Penjualan Tembus 6.500 Unit

JawaPos.com - Di tengah persaingan industri roda dua yang semakin ketat, Honda kembali membuktikan dominasinya. PT Wahana Makmur Sejati (WMS) sukses menutup keikutsertaannya di Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2026 dengan torehan penjualan 6.500 unit sepeda motor.

Angka ini bukan sekadar pencapaian bisnis, tetapi juga menjadi cerminan kuat bahwa motor matik masih menjadi pilihan utama masyarakat perkotaan.

Selama gelaran Jakarta Fair yang berlangsung pada 11 Juni hingga 12 Juli 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, booth Honda menjadi salah satu destinasi favorit pengunjung.

Ribuan calon konsumen memanfaatkan ajang tahunan tersebut untuk melihat langsung teknologi, desain, hingga berbagai promo menarik yang ditawarkan.

Lebih dari sekadar memajang produk, Honda menghadirkan pengalaman yang membuat pengunjung betah berlama-lama. Booth dibagi ke dalam sembilan zona tematik, mulai dari Prestige, Big Scooter, Fashion, Urban, Racing, EV, Xplorer, Speedy Lifestyle, hingga Modif Corner.

Konsep ini membuat pengunjung lebih mudah menemukan motor yang sesuai dengan gaya hidup dan kebutuhan mereka.

Hasilnya terlihat jelas pada angka penjualan. Honda Vario Series menjadi model terlaris dengan penjualan lebih dari 1.500 unit. Posisi berikutnya ditempati Honda Stylo 160 yang mencatat lebih dari 1.400 unit, disusul Honda Scoopy dengan lebih dari 1.000 unit.

Sementara itu, Honda ADV160 membukukan penjualan lebih dari 900 unit, sedangkan Honda BeAT Series tetap menunjukkan popularitasnya dengan penjualan di atas 700 unit.

Dominasi lima model tersebut menegaskan satu fakta penting: segmen skutik masih menjadi tulang punggung pasar sepeda motor nasional. Selain dikenal irit dan praktis, motor matik dinilai paling sesuai untuk menunjang mobilitas masyarakat di kota-kota besar yang semakin padat.